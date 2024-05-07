78% россиян верят, что система умного дома будет устанавливаться чаще

75% владельцев умных устройств согласились бы заменить все бытовые приборы умными, а 91% верят в перспективы развития технологий умного дома. Об этом CNews сообщили представители компании Tiburon Research.

Чем пользуются россияне каждый день

Умные дома становятся все более популярными, предлагая удобство, комфорт и безопасность. Среди наиболее часто используемых устройств умного дома лидируют умная колонка (ее используют 71% владельцев умных устройств) и умные лампочки (их применяют 64% опрошенных). Около половины также используют умные розетки, умный телевизор и умный пылесос. Каждое из устройств призвано упростить повседневную жизнь и сделать домашнюю среду более удобной и безопасной.

Tiburon Research Какие устройства используются

Обо всех «за» и «против»

Большинство владельцев умных домов или его элементов согласились с положительными моментами в использовании умных устройств.

Основные плюсы более половины опрошенных видят в экономии сил и времени благодаря автоматизации бытовых процессов и в возможности настроить умный дом под потребности. Также большим преимуществом стало увеличение качества жизни с начала использования умных устройств.

Самой полезной возможностью систем умного дома для москвичей стало видеонаблюдение по словам 55% опрошенных. В городах с населением <1 млн помимо видеонаблюдения (49%), также полезным жители видят использования «умных» датчиков (49%).

О чем переживают пользователи

Авторы исследования показали пользователям список типовых проблем, с которыми они могли столкнуться во время использования умных устройств. 26% выделяют высокую стоимость оборудования и обслуживания, также 24% согласны с проблемой необходимости обеспечения бесперебойного источника интернета. А треть опрошенных не сталкивались с основными перечисленными проблемами или неудобствами.

«Боязно, если полностью сделаешь свой дом умным, будешь на него полагаться. А в один момент он "заглючит" откажет. Электричество надо и интернет постоянный, тоже это минус», — мужчина, 33 года.

Многие респонденты также делились подозрениями о проблеме утечки конфиденциальных данных или несанкционированном запуске отдельных устройств, который может привести к неприятным последствиям. Встречались также и предположения о том, что в один момент вся система или ее часть может выйти из строя по разным причинам, а человек будет заперт в собственном доме.

«Утечка конфиденциальной информации, а если сломается какой-то один элемент, то может "полететь" вся система», — женщина, 41 год.

Ситуации, когда умные приборы спасали нервы и даже квартиры

Почти все пользователи (93%) довольны работой их умных устройств. Некоторые из них поделились своими бытовыми историями о том, как устройства умного дома им помогают в жизни. Например, когда дома никого не было, а ребенок забыл ключи, родители дистанционно открыли ему дверь, чтобы не оставлять ребенка ждать возле подъезда. Несколько раз встречались истории о том, как можно запрограммировать такие устройства, как пылесос, стиральная машина или мультиварка, чтобы они без контроля человека сами убрались, постирали или приготовили ужин к приходу хозяев с работы.

Встречались и истории, в которых умные устройства спасли своих пользователей от серьезных проблем: «При уходе на улицу, забыл выключить варочную панель. Сработал датчик задымления, пришло уведомление на смартфон и я включил систему пожаротушения», — мужчина, 32 года.

Из полезных функций некоторые участники опроса выделили эффект присутствия людей дома во время отъезда, что сберегает нервы. Отдельно положительно рассматривалась возможность управления устройствами голосовым помощником. Например, если сломался пульт от телевизора, можно включить его голосом.

«При ситуации, когда разбилось стекло на смартфоне, нужно было срочно просмотреть файлы. Благодаря "умному" телевизору я смогла это сделать», — Женщина, 22 года.

Несмотря на сложности в использовании элементов умного дома, такие как дороговизна оборудования, несовместимость с “неумными” устройствами или технические ошибки в системе, 78% опрошенных верят, что в будущем в каждой квартире или доме будет установлена система умного дома. 77% респондентов считают, что стоимость такого оборудования будет доступна каждому.

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Tiburon Research — российская исследовательская компания, которая занимается изучением потребителей и пользователей в онлайн-формате.