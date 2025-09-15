«Диасофт» выпустил «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания

Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания, созданное на основе решения «Брокерское обслуживание» и опыта реализации проектов с ведущими финансовыми организациями. Решение предназначено для новых игроков, желающих запустить брокерский бизнес в кратчайшие сроки, и для действующих компаний, которым важно быстрее выводить на рынок новые продукты и сокращать издержки за счет автоматизации процессов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

«Коробочное» решение охватывает полный цикл операций бэк-офиса брокерского обслуживания и включает весь необходимый функционал: от обработки брокерских сделок на биржевом и внебиржевом рынке ценных бумаг, биржевом срочном и валютном рынках до расчета налогов, обработки поручений клиентов и формирования отчетности. В решении преднастроен 51 бизнес-процесс, еще 19 бизнес-процессов доступно для настройки.

В «коробочном» решении уже настроены ключевые процессы: прием клиентов на брокерское обслуживание, изменение условий обслуживания по брокерским договорам; ввод и вывод денежных средств и ценных бумаг клиентами; загрузка торговых поручений на сделки и связывание со сделками; загрузка биржевых отчетов по брокерским сделкам (фондовая, срочная, валютная секция ММВБ), добавление и обработка внебиржевых сделок с ЦБ; бухгалтерский и внутренний учет брокерских сделок; расчет брокерских комиссий в соответствии с настроенными тарифными планами, бухгалтерский и внутренний учет комиссий; расчет налога при выводе средств и получении доходов клиентами; обработка лимитов и задолженностей; обработка корпоративных действий по ценным бумагам (в т.ч. загрузка биржевого отчета EQM98), обеспечение взаиморасчетов между эмитентом и получателями доходов, между контрагентами по сделкам; формирование отчетов в соответствии с требованиями 577-П (внутренний учет), налоговых отчетов (6-НДФЛ).

Особенности «коробочного» решения «Диасофт» для брокерского обслуживания: настроенные брокерские процессы и проверенный временем функционал; быстрое внедрение и запуск с минимальными трудозатратами; готовые механизмы миграции данных; снижение затрат на внедрение до 50% за счет типового подхода.

Решение реализовано на импортонезависимом технологическом стеке и использует отечественную СУБД Digital Q.DataBase, специально адаптированную под продукты «Диасофт».

Решение интегрируется в ИТ-инфраструктуру заказчика и регулярно обновляется в соответствии с законодательством и отраслевыми изменениями.