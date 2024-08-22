В Сеченовском университете создали Telegram-бот для контроля над наследственным ангиоотеком

Студенты Цифровой кафедры Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава Рjccbb разработали Telegram-бот для удаленного мониторинга состояния пациентов с наследственным ангионевротическим отеком (НАО). Это редкая жизнеугрожающая патология, при которой у больных спонтанно развиваются отеки на лице, руках, ногах, в брюшной полости, а также в гортани, что может привести к удушью. Для качественного контроля над этим заболеванием и профилактики обострений пациентам необходимо регулярно заполнять специальные опросники в кабинете у врача. С помощью созданного цифрового помощника - НАО-бота - делать это можно будет, не выходя из дома. Полученные результаты пользователи смогут отправлять врачу для оценки своего состояния и коррекции терапии. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

«Главная задача разработанного НАО-бота - дать возможность людям с наследственным ангионевротическим отеком удаленно заполнять опросники, а лечащим врачам – дистанционно получать доступ к информации о контроле заболевания пациентом, – сказал автор проекта, выпускник Цифровой кафедры Сеченовского университета, врач-биофизик Павел Будников. – Пользователи могут проходить тест-опросники по НАО прямо в Telegram. Бот принимает запросы на прохождение тестов, последовательно отправляет вопросы, считывает ответы и выдает результат».

«По данным исследований, лишь около 40% пациентов с НАО заполняют опросники систематически, 30% наших пациентов живут в сельской местности, в отдаленных регионах. Им непросто добираться до центральных районных и городских больниц, чтобы заполнять опросники. А делать это необходимо регулярно, – пояснил разработчик. – Наше решение позволяет быстро и оперативно пройти тесты и поделиться результатом с лечащим врачом. Это повышает доступность медицинской помощи для пациентов».

Преимущество нового бота еще и в том, что он – единственный из существующих цифровых решений для контроля над НАО, который содержит все четыре валидизированных тест-опросника по НАО, использующихся в России и мире. Это опросник AE-QoL (оценивает качество жизни пациента, частота заполнения – каждые четыре недели), AAS 28 (шкала активности ангиоотека за 28 дней, заполняется раз в четыре недели), AECT (тест-контроль ангиоотека, заполняется раз в месяц или раз в три месяца – в зависимости от версии опросника) и HAE-AS (шкала активности НАО, заполняется раз в полгода и чаще). Такая комбинация тестов позволяет наиболее точно оценить состояние пациента. Пользователь может выбрать опросник для прохождения, заполнить один или несколько в зависимости от рекомендованного графика и получить интерпретацию результата для отправки врачу.

В июне 2024 г. разработчики представили созданный НАО-бот на Международном междисциплинарном конгрессе по аллергологии и иммунологии в Москве. Сейчас цифровой помощник проходит пользовательское тестирование в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. Разработчики также работают над интеграцией в него базы данных, из которой результаты прохождения опросника будут подгружаться в личный кабинет пользователя. В дальнейших планах также – внедрение в цифрового помощника аналитики результатов опроса и использование инструментов машинного обучения.