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Решение «Ростелекома» позволило «Совкомбанку» ускорить выдачу кредитов

ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», разработала ряд подсистем (адаптеров), которые позволяют коммерческим организациям подключаться к инфраструктуре электронного правительства. Адаптеры являются частью комплексной платформы доступа (КПД), созданной компанией в 2018 г. «Совкомбанк» стал первым банком, который использует решение «Ростелекома» для работы с цифровым профилем гражданина.

Адаптеры, разработанные компанией «РТ Лабс» — основным поставщиком услуг по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства — позволяют коммерческим организациям работать с данными граждан, полученными из государственных информационных систем. С помощью решения можно отправлять запросы в различные госорганы и в режиме одного окна получать свыше 50 видов данных из более десяти федеральных и региональных органов исполнительной власти. Техническое решение позволяет подключаться к сервисам электронного правительства (цифровому профилю, Пенсионному фонду России, МВД и другим) через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Через специально разработанный адаптер «Совкомбанк» подключается к цифровому профилю гражданина и получает данные, необходимые для выдачи потребительского кредита.

«Разработанный адаптер позволяет банку получать данные для оформления кредитной заявки напрямую из цифрового профиля клиента. Если необходимая информация уже есть у госорганов, и гражданин дал согласие на ее обработку банком, логично получать ее автоматически, а не просить клиента принести документы в отделение. Цифровой профиль и новые подсистемы позволят банкам значительно улучшить клиентский сервис и сделать большой шаг в цифровизации», — отметил заместитель председателя правления «Совкомбанка» Алексей Панферов.

КПД внесена в единый реестр отечественного ПО в июле 2018 г. Она обеспечивает упрощенную идентификацию с использованием информации из Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также надежную защиту информации с помощью механизмов электронного правительства. КПД «Ростелекома» позволяет существенно упростить взаимодействие граждан и бизнес-среды с административными структурами всех уровней, а также повысить эффективность оказания услуг в электронном виде. Для минимизации затрат на инфраструктуру и настройку оборудования КПД может быть размещена в защищенной облачной платформе «Ростелекома».

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