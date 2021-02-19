«Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» реализовали проект по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках

«Диасофт» и НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» сообщили об успешном завершении проекта по автоматизации расчетов и операций на финансовых рынках.

Стратегическим направлением деятельности НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», входящим в группу Санкт-Петербургской биржи, является оказание клиринговых услуг на рынке ценных бумаг и биржевом товарном рынке.

1 октября 2020 г. НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» получил лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте для небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов.

В целях реализации полного цикла операций в новом качестве специалисты НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» внедрили ИТ-решения компании «Диасофт» по направлениям: расчеты, взаимодействие с ФНС, расчет налогов, учет ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках, конверсионные операции, депозитарий.

Юлия Макеева, генеральный директор НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ», сказала «Решения «Диасофт» обладают всей необходимой функциональностью для обеспечения полного цикла операций и позволяют нам вести бизнес в соответствии с требованиями регулятора. Внедрение современных ИТ-решений открывает возможности для расширения разнообразия инструментов, поддерживая продуктовую линейку Санкт-Петербургской биржи».

Кирилл Золотых, член правления, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт», сказал: «Для российского финансового рынка уникален случай, когда действующая юридическая организация получила лицензию Банка России. Проект в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» успешно состоялся, мы рады оказывать нашему клиенту профессиональную технологическую помощь и делиться опытом в его дальнейшей деятельности на финансовых рынках».