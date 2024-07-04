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МТС прокачала сеть LTE в коттеджных поселках Воронежа и агломерации

МТС сообщила о модернизации сети и установке нового телеком-оборудования в густонаселенных коттеджных поселках Воронежа и области. Теперь еще более 20 тыс. жителей, находясь за городом, могут пользоваться привычными цифровыми услугами на высокой скорости даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

К пику летнего сезона специалисты МТС обеспечили качественным покрытием LTE коттеджные поселки и таунхаусы практически во всех районах воронежской агломерации: «Лесково» в Семилукском районе, частных домовладениях в деревне Медовка, в селах Новоживотинное и Чертовицы Рамонского района, включая КП «Парус», а также коттеджные поселки в Репном – «Большая Заячья поляна» «Заячья поляна» в пригороде Воронежа. Жители этих загородных домов ездят на работу в областной и районные центры или работают удаленно. В результате проведенных работ по установке нового телеком-оборудования и модернизации существующего скорость передачи данных выросла до 5 раз.

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По статистике МТС в период летнего сезона нагрузка на базовые станции в пригородах Воронежа и частном секторе близлежащих районов возрастает в среднем в 3 раза. Это связано с тем, что многие воронежцы переезжают в жаркое летнее время из квартир на природу – на дачи или загородные дома. Здесь многие горожане продолжают работать удаленно, а для вечернего отдыха используют привычные цифровые сервисы для просмотра сериалов фильмов, прослушивания музыки, общения в социальных сетях и компьютерных игр. При этом количество гаджетов в семьях неуклонно растет. Новые объекты связи помогут сохранить высокое качество услуг даже в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Летом, благодаря близости к Воронежу и районным центрам, коттеджные поселки набирают все большую популярность среди жителей, как места для загородного отдыха с семьей и друзьями в выходные и праздники или для постоянно места жительства. Улучшая качество связи МТС, мы не только способствуем повышению привлекательности данных территорий, но и помогаем людям, выбравшим эти места для постоянного проживания, пользоваться всеми цифровыми сервисами, к которым они привыкли в городе. А это значит, что местные жители могут осуществлять коммунальные платежи онлайн, с комфортом пользоваться госуслугами, маркетплейсами, делиться фотографиями, общаться в мессенджерах по видеосвязи и пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС», – отметил директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

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