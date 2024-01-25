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Для воронежских студентов и преподавателей улучшили мобильный интернет

«МегаФон» усилил связь для учащихся и педагогов ряда воронежских учебных заведений. Для улучшения качества мобильного интернета оператор модернизировал телеком-оборудование в местах, где расположены корпуса и общежития образовательных учреждений. Скорость передачи данных в этих локациях увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора запустили на базовых станциях дополнительный среднечастотный диапазон, который обеспечивает увеличенную дальность и проходимость сотового сигнала внутри зданий, а также высокую скорость передачи данных. Модернизация оборудования, работающего в диапазоне с высокой проникающей способностью, позволит пользоваться скоростным интернетом в аудиториях, местах проживания, а также находящихся рядом помещениях торговых и бизнес-центров.

Оценить новое качество передачи данных смогут студенты и преподаватели высших и средних специальных учебных заведений города. Мобильный интернет стал быстрее почти на треть в корпусах и общежитиях Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, вблизи Центрального филиала Российского госуниверситета правосудия, Воронежского государственного промышленно-технологического колледжа и Воронежского индустриального колледжа.

Улучшение качества сети 4G позволит с максимальным комфортом пользоваться цифровыми сервисами: еще быстрее передавать «тяжелые» файлы в мессенджерах и почте, обучаться с помощью онлайн-платформ, смотреть видео в социальных сетях или кинотеатрах без задержек.

«Современный образовательный процесс сложно представить без применения мобильного интернета. Наряду с традиционными учебными материалами студенты ищут дополнительную информацию, проверяют источники, используют новые возможности для расширения кругозора, подготовки к зачетам и сдаче сессии. Чтобы учащиеся использовали все онлайн-возможности для обучения, мы проводим модернизацию сети в Воронеже в различных локациях, в том числе и включая территорию в районе вузов. По данным независимых исследований международной компании Ookla, медианная скорость скачивания в Воронеже составляет 39,9 Мбит/с, что на 71% выше, чем у ближайшего конкурента», — сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Юрий Рулев.

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Цифровизация

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«МегаФон» — оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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