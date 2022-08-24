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Продажи техники под собственными торговыми марками «М.видео-Эльдорадо» выросли до 6 раз по сравнению с 2021 годом

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала устойчивый рост спроса на технику собственных торговых марок. Продажи брендов Novex и Hi, которые представлены в «М.видео» и «Эльдорадо», за первые шесть месяцев 2022 г. увеличились примерно на 60% относительно прошлого года. При этом спрос на пылесосы вырос в шесть раз, на посудомоечные машины – впятеро, на кондиционеры – втрое, более чем в два раза – на кухонную технику и холодильники.

«М.видео-Эльдорадо» развивает направление СТМ-техники по доступным ценам с 2019 г., гибко подходя к покупательским запросам и пополнению стока востребованными товарами, используя собственную многолетнюю экспертизу и мощности профильных заводов в ряде стран – России, Белоруссии, Китае и Турции.

За первое полугодие 2022 г. доля собственных товарных брендов Novex и Hi в продажах группы выросла примерно вдвое относительно прошлого года. Наибольшую долю техника Novex и Hi занимает в продажах холодильников с верхней морозильной камерой, в однодверных и Side-by-Side холодильниках, летней климатической технике, телевизорах, посудомоечных машинах и ряд других товаров для кухни, а также аксессуарах для ТВ и для дома.

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Защита данных

В розничных магазинах и на онлайн-площадках ритейлеров доступно порядка 400 наименований крупногабаритной и мелкой бытовой техники, а также аксессуаров собственных торговых брендов Novex и Hi с популярными характеристиками и возможностями в востребованных нижнем и среднем ценовом сегментах.

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