В России стартовали продажи недорогих игровых мониторов Nitro KG242YE и KG272EB

В российских магазинах электроники начались продажи новых игровых мониторов Acer Nitro KG242YE и KG272EB. Это решения начального уровня: недорогие, но способные удовлетворить базовые потребности геймеров. Мониторы получили безрамочный дизайн ZeroFrame, матрицы с разрешением 1920x1080 точек на дюйм (Full HD) и повышенной частотой обновления 100 Гц. Отличие двух моделей — в диагоналях экрана 23,8 и 27 дюймов соответственно.

Основные характеристики Nitro KG242YE и KG272EB: диагональ 23,8 и 27 дюймов; формат 16:9; тип матрицы IPS; разрешение FHD (1920x1080); частота обновления 100 Гц; время отклика 1 мс; пиковая яркость 250 кд/м²; поддержка AMD FreeSync.

Хотя мониторы относятся к начальному классу, они предлагают качественные IPS-матрицы с оптимальными характеристиками. Разрешение 1920x1080 — самое популярное на сегодня как для гейминга, так и для домашнего или офисного использования. Частота обновления повышена до 100 Гц, что важно, в частности, для динамичных соревновательных игр.

Время отклика составляет всего 1 мс. Также заявлена поддержка AMD FreeSync для исключения разрывов между кадрами и появления артефактов из-за асинхронной работы видеокарты и монитора.

Экраны обладают большими углами обзора — до 178 градусов. Покрытие цветового пространства sRGB на уровне 99% гарантирует качественную цветопередачу.

Подключить системный блок или другие источники сигнала можно через любой из двух портов HDMI (1.4). Также доступен аналоговый VGA. Если вы используете проводные наушники, пригодится и стандартный аудиоджек 3,5 мм на корпусе монитора — не придется тянуть кабель к системному блоку. Также у монитора есть 2 встроенных динамика по 2 Вт.

Acer использует комплекс технологий для максимального комфорта и безопасности использования. Модели Nitro KG242YE и KG272E получили антибликовое покрытие экрана Acer ComfyView, в также технологию Acer BlueLight Shield, снижающую количество вредного синего спектра света. Функция Acer Flickerless устраняет мерцание, снижая таким образом нагрузку на глаза при продолжительном использовании.

Для настройки яркости, контрастности и других параметров изображения можно использовать как универсальный джойстик на задней панели, так и фирменный виджет. Последний вариант будет удобен, если доступ к панели затруднен, (например, монитор закреплен на стене).

Nitro KG242YE и KG272EB комплектуются стандартной компактной подставкой, поэтому не требуют большой площади для размещения. Подойдет тумба или небольшой офисный стол. Кроме того, предусмотрено настенное крепление. Для этого нужно будет докупить кронштейн, поддерживающий размер VESA 100x100.

Мониторы Acer Nitro KG242YE и KG272EB уже доступны в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена — 10790 руб. и 14999 руб. соответственно.