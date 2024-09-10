Универсальный NITRO XR272UP: геймерские параметры, офисная вариативность

Начались продажи геймерского монитора NITRO XR272UP с популярной диагональю 27 дюймов, разрешением 2К и высокой частотой обновления экрана до 170 Гц. Монитор прекрасно подходит как для начинающих, так и для требовательных геймеров, а также отлично справится с рабочими задачами. Новинка получила черный корпус лаконичного дизайна с тонкими рамками вокруг дисплея (ZeroFrame) и опору, позволяющую поворачивать монитор, переводя его из горизонтального положения в вертикальное, что удобно для работы с документами и в ряде других задач. Об этом CNews сообщили представители Aсer.

NITRO XR272UP: базовые характеристики: матрица 27”, 2К (2560x1440), IPS; частота обновления: до 170 Гц; реакция пикселя 1 мс («G to G»); яркость до 400 кд/м²; цветовой охват 99% sRGB; поддержка AMD FreeSync Premium; подключение с подзарядкой 1xUSB 3.1 Type-C(PD 65W); прочие особенности: встроенная стереосистема, USB-хаб и аудио-разъем (jack, 3.5 мм), VESA 100x100, вариативная эргономика при настройке экрана.

Особенность NITRO XR272UP – оптимальное сочетание геймерских характеристик и рабочих возможностей, а диагональ экрана 27” позволит комфортно разместить монитор практически в любом месте.





Универсальный NITRO XR272UP

Высокая частота обновления экрана (до 170 Гц) и малое время отклика пикселя (1 мс) делают новинку актуальным выбором для геймеров.

Яркость (до 400 кд/м²) и контрастность (статическая – 1:1000, динамическая – 1:100М) в сочетании с поддержкой технологии расширенного динамического диапазона HDR 400 обеспечат изображениям на мониторе выразительность и реалистичность. Великолепная передача цветов (охват 99% sRGB) понравится всем пользователям в процессе игры, обработки фото, просмотре кинофильмов и т.д. Углы обзора, обеспечиваемые IPS-матрицей (178° по вертикали и по горизонтали), подарят комфорт при любом положении монитора. Для оптимизации взаимодействия с видеокартой реализована AMD FreeSync Premium, позволяющая получать стабильное изображение в любых ситуациях.

В новинке реализован весь набор фирменных технологий защиты зрения VisionCare: от ComfyView (матового антибликового покрытия экрана) и BlueLight Shield (удаления избытка синего в свечении монитора) до Flickerless и Low Dimming (для исключения мерцания и понижения яркости).

Штатная опора обеспечивает вариативность установки: монитор можно вращать по горизонтали 360°, разворачивать его 90°, меняя горизонтальную ориентацию на вертикальную и обратно, отклонять в диапазоне от -5° до +35°, а также изменять высоту до +130 мм. Разъем VESA (100х100) на корпусе новинки позволяет устанавливать ее на альтернативные стойки.

Приятной особенность новинки стал встроенный хаб с большим количеством USB-портов, вынесенных на разные стороны корпуса, что упрощает подключение устройств при любом положении монитора. Кроме традиционных портов установлен один Type-C с поддержкой стандарта Power Delivery 65W для быстрой зарядки подключенных устройств.

Для подключения к компьютеру NITRO XR272UP снабжен тремя разъемами – двумя HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4. У новинки есть встроенный KVM, позволяющий использовать комплект из монитора, клавиатуры и мыши с двумя компьютерами одновременно, быстро и легко выполняя переключение между ними.

Монитор Acer NITRO XR272UPbmiipruzx доступен в магазинах российских ритейлеров по цене от 37,8 тыс. руб.