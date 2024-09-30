В продажу поступил 27-дюймовый игровой монитор Acer Nitro с «быстрой» матрицей

В продажу на российский рынок поступил игровой монитор Acer Nitro QG271Ebii с быстрой 100 Гц матрицей, IPS диагональю 27 дюймов и разрешением Full-HD. Современный безрамочный дизайн ZeroFrame в этой модели сочетается с качественной цветопередачей 99% sRGB, небольшим временем отклика 1 мс и частотой обновления 100 Гц. Также поддерживается контент HDR 10 и различные системы улучшения качества изображения.

Основные характеристики новинки Nitro QG271Ebii: диагональ 27 дюймов; разрешение FHD 1920x1080 и матрица IPS; частота обновления 100 Гц; поддержка AMD FreeSync; яркость до 250 кд/м²; отображение 99% sRGB; до 16,7 млн цветов; подставка с регулировкой углу наклона -5°/+20°.

Монитор Nitro QG271Ebii выполнен в едином узнаваемом стиле игровой линейки с акцентом на безрамочный дизайн ZeroFrame и сбалансированную эргономику. Оснащен современной системой управления с фирменной Navigation Key и функциональным меню для максимального раскрытия потенциала современного технического оснащения модели. Основным залогом успеха модели является 6 бит+FRC матрица типа IPS с диагональю 27 дюймов и разрешением FHD 1920х1080 пикселей, готовая обеспечить яркое насыщенное изображение с глубоким черным цветом и широкими углами обзора 178°/178°. Высокая точность цветопередачи охватывает 99% sRGB, позволяет наслаждаться натуральным изображением в любых видах контента, в том числе благодаря поддержке HDR10.

Помимо высокой точности изображения, монитор обладает хорошим игровым потенциалом с частотой обновления 100 Гц, а время отклика не превышает 1 мс. Поддерживается AMD FreeSync для устранения артефактов развертки, а многофункциональное меню включает три конфигурируемых игровых профиля под индивидуальные вкусовые предпочтения игрока.

Монитор Nitro QG271Ebii оснащен минималистичной подставкой с возможностью регулировки по вертикали -5°/+20° и возможностью настенной фиксации с помощью крепления VESA 100x100. Несмотря на малую толщину корпуса, адаптер питания удалось интегрировать внутрь монитора, а снаружи достаточно подключить кабель стандартного формата.

Для подключения источников изображения монитор оснащен двумя HDMI версии 1.4 и аналоговым VGA.

27 дюймовый Nitro QG271Ebii оснащен многофункциональным меню с единой навигационной клавишей для комфортной настройки изображения на ваш вкус. Поддерживается Display Widget для быстрого выбора готовых профилей и 6 конфигурируемых режимов под разные сценарии использования. Включая три специальных игровых профиля под разные жанры и требования, обеспечивающие точную регулировку цветопередачи и тонких параметров контраста, глубины чёрного и резкости.

Для защиты зрения и снижения нагрузки на глаза при длительной работе за компьютером предусмотрен широкий пакет технологий VisionCare. Он включает ComfyView, Flickerless и LowDimming для подавления мерцания подсветки и эффективного отражения бликов внешнего освещения. А технология BlueLightShield подавляет вредный для глаз спектр синего излучения света в узком диапазоне без потери в точности цветопередачи.

Монитор Nitro QG271Ebii уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 14330 р.