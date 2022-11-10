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В одном из крупнейших ТЦ Сингапура начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в Funan Mall, на одной из центральных улиц Сингапура. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, а также приглашает на выставки и шоу. За первую неделю «Промобот» уже пообщался более чем с 3000 посетителей. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Располагается робот на втором этаже ТЦ и его задача – проведение интерактивного шоу для посетителей. Робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями – основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Сингапура нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей», – сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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«Промобот»

Пока робот продолжает работу в пилотном режиме, в случае удачных испытаний, компания и центр могут заключить сделку стоимостью $50 тыс. Для эффективного проведения пилота, специалисты «Промобот» и Funan Mall обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на китайском и английском языках и настроили сингапурский акцент.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. В том же году компания стала резидентом «Сколково». «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей. Их можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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