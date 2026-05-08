Нейросеть Claude пошла войной на россиян. Без предупреждения удалены сотни аккаунтов

Anthropic без предупреждения заблокировала несколько сотен профилей россиян в нейросети Claude. Причины пока не установлены – нельзя исключать, что дело в антироссийских санкциях, ведь Anthropic – американская компания. Пострадали не только обычные пользователи, но и бизнесмены.

Доступ закрыт

Американская ИТ-компания Anthropic запретила россиянам пользоваться своей нейросетью Claude. По информации портала Baza, она заблокировала «несколько сотен» аккаунтов своих пользователей из России. Никаких предупреждений они не получали.

Точное число заблокированных профилей еще подлежит установлению, как и причины происходящего. Напомним, Anthropic – компания из США, то есть из недружественной страны, которая за последние четыре года ввела против России множество санкций.

Так же поступают и многие другие американские ИТ-компании. К примеру, в 2022 г. Microsoft массово блокировала профили россиян в сервисе GitHub.

Не исключено, что блокировки россиян продолжатся

Тогда пострадали как обычные пользователи, так и крупные российские компании, хранившие код своих программ в репозиториях на GitHub. В случае с Claude ситуация повторилась – Baza пишет, что удар пришелся по ИТ-специалистам и бизнесменам, они «потеряли «внешние мозги», которые выстраивали месяцами: архитектуру сложных проектов и аналитику».

Небольшая подачка

Вполне может оказаться, что блокировка российских пользователей – не ошибка модератора или алгоритма, а продуманная стратегия непосредственно компании Anthropic. На это указывает тот факт, что владельцы заблокированных профилей стали получать возврат денег за подписку на Claude.

Также в пользу этого говорит и то, что на территории России Claude недоступна. Россияне пользовались ею при помощи знакомых каждому средств возвращения нормального интернета. При этом запрет идет со стороны Anthropic, а не российских властей.

К моменту выхода материала Anthropic не комментировала происходящее. Как пишет портал VC, она и до этого блокировала профили россиян, равно как и жителей других стран, но в 2026 г. прессинг в значительной мере усилился.

Потенциальная причина

Вполне может оказаться, что россиян блокируют за то, как именно в современных реалиях им приходится пользоваться Claude в частности и интернетом в целом. Их излюбленные сервисы делают так, что при каждом включении они виртуально переезжают в другую страну. Как сообщил Telegram-каналу Baza эксперт по внедрению ИИ Роман Адаменко, регулярная смена региона, равно как и нестабильное соединение с интернетом Anthropic может расценивать как нарушение правил использования своей ИИ-модели.

Другая версия

Нельзя исключать, что блокировка может быть связана и с использованием ИИ-ассистента OpenClaw, который способен выполнять различные действия от лица пользователя. Такую версию приводит портал VC.

В начале апреля 2026 г. портал TechCrunch писал, что Anthropic перманентно заблокировала создателя OpenClaw, запретив ему пользоваться Claude.

Claude – это не ИИ-помощник в классическом его понимании. Это семейство больших языковых моделей, к которым можно подключать сторонних ИИ-ассистентов. Премьера состоялась в 2023 г.

Функционально Claude мало чем отличается от других подобных проектов, например, ChatGPT или Google Gemini. С ее помощью можно анализировать текстовые документы на различных языках мира, создавать изображения, генерировать и отлаживать код на современных языках программирования, проводить глубокое исследование информации и пр.