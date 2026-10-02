В «Философт» выяснили, что больше всего интересует жителей новых ЖК

Специалисты ИT-компании «Философт» проанализировали активность жителей многоквартирных домов в соседских чатах приложения «Мажордом» и выяснили, для чего жильцы используют цифровое общение с соседями. Об этом CNews сообщили представители «Философт».

Всего в системе создано 585 чатов жилых комплексов, 159 домовых, 32 подъездных и 437 тематических чатов. Возможность общения с соседями используется в большинстве подключенных к системе домов: чаты созданы в 94,6% из них. При этом активное общение ведется в 31% домов.

За последний год количество соседских чатов выросло на 92%. При этом жители используют их не только для обсуждения вопросов, связанных с домом и работой управляющей компании. Значительная часть общения сосредоточена вокруг бытовых задач и взаимодействия непосредственно между соседями.

Так, 63% переписки в тематических чатах приходится на куплю-продажу вещей. Жители предлагают соседям ненужные вещи или, наоборот, ищут необходимое внутри своего жилого комплекса. Еще 12% сообщений связаны с поиском услуг. Среди других тем — потерянные и найденные вещи, домашние животные и аренда.

Таким образом, тематические чаты постепенно становятся локальной площадкой для решения повседневных вопросов внутри жилого комплекса. Жители используют сформировавшееся соседское сообщество не только для общения, но и для обмена вещами, поиска специалистов и решения других бытовых задач.