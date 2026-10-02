Разделы

ПО Бизнес Кадры Импортонезависимость
|

Студенты Вышки соберут на базе ПО «Группы Астра» интеллектуальную систему мониторинга закупок

АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» и Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова МИЭМ ВШЭ (НИУ ВШЭ) объявляют о запуске ИТ-мастерской, направленной на разработку прототипа интеллектуальных систем мониторинга закупок в интересах бизнеса. В новом учебном пространстве студенты смогут решать реальные инженерные задачи на стыке анализа данных, обработки документов и искусственного интеллекта с использованием российского программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Участники проекта — команда из пяти студентов МИЭМ ВШЭ, им предстоит пройти полный цикл разработки прототипа системы, которая автоматически собирает и обрабатывает закупочные данные с электронных площадок, анализирует техническую документацию и оценивает релевантность закупок для продуктов бизнеса. Задачи, стоящие перед командой, охватывают несколько ключевых направлений: конвейер сбора и обработки данных, интеллектуальный анализ документации, пользовательский интерфейс и отчетность. Контрольные точки работы — согласование требований и архитектуры, ревью кода в репозитории, демонстрация работающих компонентов на тестовых данных и проверка устойчивости системы к неполным и ошибочным данным. Каждый участник должен уметь запустить свой компонент и объяснить принятые технические решения.

По итогам проекта будет представлен работающий программный прототип системы и сценарий его использования от получения данных о закупках и обработки документации до формирования сводного отчета с оценкой релевантности. Дополнительно команда подготовит репозиторий с исходным кодом, инструкцию по развертыванию продукта, описание архитектуры и структуры данных, а также набор тестовых примеров и перечень известных ограничений.

Специалисты Академии будут консультировать участников проекта по вопросам интеграции системы мониторинга с отечественной ИТ-инфраструктурой и помогать выстраивать процесс разработки в соответствии с индустриальными стандартами.

Запуск мастерской запланирован на осенний семестр 2026 г. Регистрация участников откроется в ближайшее время на сайте МИЭМ ВШЭ. Отбор пройдет на конкурсной основе: кандидатам потребуется продемонстрировать базовые навыки программирования на Python, понимание принципов работы с базами данных и готовность работать в команде. Формат участия предполагает гибкий график — от 15 до 20 часов в неделю, что позволяет совмещать проект с основной учебной программой.

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть
Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть Бизнес

«Наша цель в проекте — помочь студентам освоить инструменты, которые уже сегодня востребованы в российской ИТ-отрасли, и показать, как строить решения на отечественном программном стеке. Эта цель успешно реализуется благодаря формату инициативы: он соединяет академическую базу МИЭМ ВШЭ с практическими задачами цифровой экономики, например, такими как интеллектуальный анализ закупок — область, где ценность создается на стыке документооборота, работы с данными и объяснимого ИИ», — сказала Александра Алешкова, исполнительный директор АНО «Астра Академия».

«Мы открываем мастерскую, чтобы предоставить студентам возможность получить опыт, недоступный в рамках классических курсов, — сказал Дмитрий Коваленко, директор МИЭМ ВШЭ. — Речь идет о сквозном проекте: от сбора "сырых" данных с закупочных площадок до объяснимых выводов ИИ-анализа. Партнерство с АНО "Астра Академия" дает нам уверенность, что технические решения будут опираться на российскую технологическую базу, а студенты увидят, как индустриальные требования влияют на архитектуру и качество кода».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает ИИ-ассистенту корректно решать задачи сотрудников

В реестр российского ПО внесли «убийцу» Microsoft Office. Он разработан единственным программистом, счета компании заблокированы

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Деньги, продукты, планы. Рассекречены первые детали стратегии российской микроэлектронной мегакорпорации

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

Подготовлены три сценария развития российской мегакорпорации по производству чипов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще