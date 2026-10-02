Месяц обязательной электронной накладной: пять из шести перевозчиков ее не используют

С 1 сентября 2026 г. при автомобильных перевозках грузов по России транспортную накладную нужно оформлять в электронном виде. Бумажный вариант допускается лишь в предусмотренных исключениях. Спустя месяц квалифицированная электронная подпись, без которой накладную не подписать, есть у 16% перевозчиков на одной из ведущих логистических площадок страны — 19,25 тыс. из 120,17 тыс.. У остальных пяти из шести в профиле нет ни подписи, ни признаков перехода. Это данные третьего замера, который провели «Ассоциация Перевозчиков» и «Логистическая платформа ATI.SU». Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации Перевозчиков».

Рынок двигался до дедлайна, а не после. За период между замерами 24 августа и 9 сентября подпись оформили 5,37 тыс. перевозчиков, за следующие три недели — 2,25 тыс. Причина в том, что участники рынка убедились, что объявленный в июне мораторий на штрафы до 1 марта 2027 г., реально действует и негативных последствий за бумажное оформление пока нет.

В исследовании принимали участие перевозчики, реально работающие на площадке. Среди тех, кто выходил на нее хотя бы раз за месяц, подпись есть у каждого пятого. Среди самых активных, кто работает на площадке почти каждый день, — у каждого четвертого.

К концу сентября среди ООО подпись есть у 27,5%, среди индивидуальных предпринимателей — у 20,4%; в августе — 23,8% и 11,8% соответственно. Самозанятые и физические лица, а это больше четверти всех перевозчиков площадки, пока остаются вне перехода: подпись у 2,4% и 1,6%.

Среди экспедиторов на конец сентября подпись есть у 26,0%, среди грузовладельцев — у 19,7%.

Лидер среди регионов сменился. Чувашия (23,8%) обошла Смоленскую область (23,5%), которая была первой в двух предыдущих замерах. В столицах картина средняя: Московская область — 18,5%, Санкт-Петербург — 18,4%, Москва — 16,9%. Крупнейший по числу перевозчиков Краснодарский край ниже среднего — 12,4%. Замыкает список Дагестан — 5,7%.

«Дедлайн сработал как срок: неделя до 1 сентября и неделя после дали больше перевозчиков с подписью, чем последующие три недели. После дедлайна рынок сбавил темп, и причина понятна: до 1 марта действует мораторий на проверки документов на дороге. Разрез по активности показывает, что дело не в брошенных аккаунтах — среди самых активных перевозчиков площадки подпись есть у каждого четвертого», — сказал руководитель медиапроекта «Ассоциация Перевозчиков» Андрей Лешин.

«По данным Паспортов участников ATI.SU, число перевозчиков с реальной ЭТрН за последние 30 дней выросло с 1,06 тыс. до 2,72 тыс. За три недели 1,42 тыс. перевозчика перешли от тестовой перевозки к реальному электронному документу. Дальнейший рост зависит от всей цепочки: грузоотправителя, перевозчика, склада и грузополучателя. Чем больше контрагентов требуют электронный документ друг от друга, тем быстрее ЭТрН становится нормой», — сказал основатель и директор «Логистической платформы ATI.SU» Святослав Вильде.

Исследование основано на сплошном просмотре публичных Паспортов участников ATI.SU: изучены все 120,17 тыс. профилей перевозчиков, выборки нет. Замеры 24 августа, 9 сентября и 1 октября сделаны по одной методике, показатели сопоставимы напрямую.