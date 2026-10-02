Компания HyperPC представляет новую серию высокопроизводительных серверов Ampere XR. В линейку входит две модели: Ampere XR Pro и Ampere XR Ultra. Данные продукты предназначены для решения сложных вычислительных задач, требующих высокой производительности, масштабируемости и надежности. Важным достоинством моделей является возможность индивидуальной настройки под конкретные бизнес-задачи. Об этом CNews сообщили представители HyperPC.

В первую очередь, HyperPC Ampere XR Pro и Ampere XR Ultra были созданы для решения задач в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Серверы позволяют обучать большие языковые модели (LLM), а также нейросети с высокой пропускной способностью. Новые продукты могут также применяться для решения задач в области Data Science и предиктивной аналитики. Серверы могут быть полезны для анализа больших данных - системы оснащены NVMe-накопителями для быстрой обработки огромных массивов информации в реальном времени. Помимо этого, HYPERPC Ampere XR Pro и Ampere XR Ultra можно использовать для 3D-рендеринга и проведения научных исследований.

В новых моделях используются два процессора CPU Socket E (LGA4677) c TDP до 350 Вт на сокет. Оперативная память продуктов доходит до 8 ТБ, что гарантирует высокую скорость обработки данных и плавную работу даже под самыми интенсивными нагрузками. В серверных системах такого уровня память также критически важна, чтобы минимизировать ошибки при длительных вычислениях. В моделях присутствует до 8 накопителей на передней панели (конфигурации 4NVMe + 4 SATA либо 8 SATA/SAS через контроллер), позволяющие достигнуть максимальной производительности. Подсистема питания включает до 6 блоков питания мощностью 3200 Вт каждый с поддержкой резервирования и возможностью горячей замены.

Пресс-служба HyperPC HyperPC представляет новую серию высокопроизводительных серверов Ampere XR

Серверные платформы HyperPC Ampere XR Pro и Ampere XR Ultra имеют уникальное свойство - поддержку до 16 видеокарт уровня RTX5090, 6000 PRO Blackwell и Nvidia H200 в одном корпусе. Графический ускоритель Nidia H200 является мощным инструментом для сложных вычислительных задач и одним из ключевых преимуществ данных серверов. H200 обладает максимальным объемом памяти - 141 ГБ. Благодаря наличию H200, можно загружать крупные модели целиком, работать с большим объемом данных, не дробя модель. Высокая пропускная способность ускорителя обеспечивает быструю передачу данных между памятью и вычислительными блоками.

Новые серверные платформы могут успешно использоваться в любой сфере, где требуются вычислительные мощности. Особенно полезны данные решения будут для таких отраслей, как ИT и разработка ИИ, финансовый сектор, медиасфера и кинопроизводство, инжиниринг и промышленное проектирование, наука и исследования, а также медицина и биотехнологии.

«Мы делаем ставку не только на качество наших продуктов, но и на их ценовую доступность. Более того, каждого клиента сопровождает на всех этапах высококлассный инженер, который безукоризненно составит под задачи клиента нужную конфигурацию рабочей станции или сервера, а после покупки окажет постпродажное сопровождение», - сказал Михаил Васильев, коммерческий директор HyperPC.