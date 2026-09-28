Разделы

Цифровизация
|

Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») завершили разработку отечественной коммуникационной системы для высокопроизводительных вычислений. Решение предназначено для ресурсоёмких сред: суперкомпьютерных кластеров, центров обработки данных, платформ для искусственного интеллекта и машинного обучения. Скорость передачи данных достигает 200 Гбит/с, что делает систему полноценной альтернативой зарубежным аналогам в сегменте HPC-инфраструктуры.

40 до 200 Гбит/с: эволюция линейки

Разработка коммуникационных систем нового поколения ведётся с 2015 года. Первая модель обеспечивала пропускную способность 40 Гбит/с. Новая версия предлагает уже 200 Гбит/с с возможностью пиковой нагрузки до 300 Гбит/с и 10 каналами связи.

Что внутри

В основе системы — отечественная микросхема, для которой разработаны собственные функциональные блоки: контроллер PCI Express 3.0×16, высокоскоростной приёмопередатчик до 25 Гбит/с на линию и полноматричный коммутатор, исключающий «узкие места» при пиковых нагрузках.

foto.png

Решение предназначено для ресурсоёмких сред

Ключевые технологические решения:

  • Поддержка GPU Direct — прямой обмен данными между графическими процессорами и памятью без участия центрального процессора. Это критично для задач ИИ и машинного обучения, где задержки напрямую влияют на скорость обучения моделей.
  • Технология удалённого прямого доступа к памяти — минимизирует задержки передачи данных и снижает нагрузку на процессоры.
  • Аппаратная защита информации — мандатное разграничение доступа и контроль целостности на уровне аппаратуры без потери производительности.

Архитектура системы обеспечивает неблокирующую коммутацию: добавление новых узлов не приводит к деградации скорости. Адаптивная маршрутизация и механизмы параллельной обработки позволяют одновременно обслуживать множество потоков данных.

Где это будет применяться

Система ориентирована на:

Что дальше

Новая система представлена на форуме «Микроэлектроника» в Сириусе (27 сентября – 3 октября 2026 года). Разработчики планируют расширять её функциональность и адаптировать под новые вычислительные задачи. По их оценке, решение укрепляет технологическую независимость российской ИТ-инфраструктуры в сегменте высокопроизводительных коммуникаций.

Рекламаerid:2W5zFK7YFRbРекламодатель: ООО «ЦКО»ИНН/ОГРН: 5216000193/1115254003545Сайт: https://compcenter.org/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Данилов, РБС: Уже сегодня ИТ-решения позволяют бизнесу подключать цифровой рубль за один день

Испытание ПО для распознавания лиц полицией провалилось. Система выдала только одно предупреждение, и то ложное

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Возвращение в СССР. Государство тратит сотни миллионов на настольные проводные телефоны – мобильной связи доверия нет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще