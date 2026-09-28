Российская коммуникационная система для высокопроизводительных вычислений достигла скорости 200 Гбит/с

Специалисты одного из научных центров госкорпорации «Росатом» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») завершили разработку отечественной коммуникационной системы для высокопроизводительных вычислений. Решение предназначено для ресурсоёмких сред: суперкомпьютерных кластеров, центров обработки данных, платформ для искусственного интеллекта и машинного обучения. Скорость передачи данных достигает 200 Гбит/с, что делает систему полноценной альтернативой зарубежным аналогам в сегменте HPC-инфраструктуры.



40 до 200 Гбит/с: эволюция линейки

Разработка коммуникационных систем нового поколения ведётся с 2015 года. Первая модель обеспечивала пропускную способность 40 Гбит/с. Новая версия предлагает уже 200 Гбит/с с возможностью пиковой нагрузки до 300 Гбит/с и 10 каналами связи.

Что внутри

В основе системы — отечественная микросхема, для которой разработаны собственные функциональные блоки: контроллер PCI Express 3.0×16, высокоскоростной приёмопередатчик до 25 Гбит/с на линию и полноматричный коммутатор, исключающий «узкие места» при пиковых нагрузках.

Решение предназначено для ресурсоёмких сред

Ключевые технологические решения:

Поддержка GPU Direct — прямой обмен данными между графическими процессорами и памятью без участия центрального процессора. Это критично для задач ИИ и машинного обучения, где задержки напрямую влияют на скорость обучения моделей.

— прямой обмен данными между графическими процессорами и памятью без участия центрального процессора. Это критично для задач ИИ и машинного обучения, где задержки напрямую влияют на скорость обучения моделей. Технология удалённого прямого доступа к памяти — минимизирует задержки передачи данных и снижает нагрузку на процессоры.

— минимизирует задержки передачи данных и снижает нагрузку на процессоры. Аппаратная защита информации — мандатное разграничение доступа и контроль целостности на уровне аппаратуры без потери производительности.

Архитектура системы обеспечивает неблокирующую коммутацию: добавление новых узлов не приводит к деградации скорости. Адаптивная маршрутизация и механизмы параллельной обработки позволяют одновременно обслуживать множество потоков данных.

Где это будет применяться

Система ориентирована на:

Что дальше

Новая система представлена на форуме «Микроэлектроника» в Сириусе (27 сентября – 3 октября 2026 года). Разработчики планируют расширять её функциональность и адаптировать под новые вычислительные задачи. По их оценке, решение укрепляет технологическую независимость российской ИТ-инфраструктуры в сегменте высокопроизводительных коммуникаций.

