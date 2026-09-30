С Wildberries и Ozon не вышло, попробуем с «Почтой» и СДЭК. После провала маркетплейса «Магнит» займется доставкой посылок

«Магнит» открыл сервис по доставке посылок, тем самым став конкурентом «Почты России», а также Ozon и целого ряда других компаний. Предыдущая попытка выйти на новый для себя рынок закончилась для «Магнита» провалом – маркетплейс «Магнит Маркет» так и не стал крупным и был закрыт.

Вместо «Почты»

Продуктовый ритейлер «Магнит» запустил новый сервис по доставке отправлений – «Магнит Посылки», пишут «Ведомости». Воспользоваться им может каждый россиянин – сервис работает с физлицами.

По информации издания, «Магнит Посылки» позволяет отправлять посылки в более чем 3000 населенных пунктов России и отслеживать их перемещение. Об этом говорится, в частности, в описании к приложению сервиса, которое к моменту выхода материала было доступно в магазинах Google Play и Apple App Store.

Однако фактическое положение дел совсем иное. Как сообщили изданию представители ритейлера, к концу сентября 2026 г. сервис «Магнит Посылки» доставлял посылки лишь примерно в 900 населенных пунктов присутствия сети «Магнит». В компании уверяют – полноценная междугородняя доставка заработает в октябре 2026 г., а пока что она лишь тестируется.

Когда есть почти все необходимое

Опрошенные изданием эксперты полагают, что для работы сервиса «Магнит Посылки» в распоряжении ритейлера имеется вся необходимая инфраструктура. В частности, ведущий аналитик Data Insight Сергей Семко отмечает, что у «Магнита» есть собственная курьерская служба, и что за годы работы сеть накопила внушительную базу клиентов.

«Магнит» «Магнит» занялся доставкой посылок

Схожего мнения придерживается и директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Он сообщил «Ведомостям», что благодаря развитой инфраструктуре новый сервис доставки посылок позволит «Магниту» получать дополнительную выручку без крупных затрат.

Как сообщил изданию генеральный менеджер фулфилмент-оператора «Кактус» Евгений Груздев, к середине лета 2026 г. сеть магазинов «Магнит» насчитывала более 33,6 тыс. магазинов и присутствовала в 72 российских регионах. Впрочем, по его мнению, нельзя заранее считать каждый магазин готовым пунктом выдачи – их еще предстоит оборудовать местами для хранения посылок россиян, а также всем необходимым для их сортировки и обработки возвратов.

Подсмотреть у главного конкурента

С сервисом «Магнит Посылки» ритейлер пытается зайти на весьма конкурентный рынок, который очень давно поделен между довольно крупными игроками. С одним из них «Магнит» годами соперничает в сегменте продуктового ритейла.

Речь о холдинге X5, среди активов которого – сервис доставки 5Post. Он позволяет получать посылки в магазинах сети, в частности, в «Пятерочках», которые есть во многих населенных пунктах России.

Как сообщил изданию Евгений Груздев, новый сервис «Магнита» очень близок по своей модели к 5Post. По его мнению, успех нового сервиса будет напрямую зависеть от сроков доставки и от количества посылок, которые будут проходить через него.

Когда соперников слишком много

По мнению Сергея Семко, «Магнит» едва ли сможет оперативно занять значимую долю рынка посылок. Он перечислил массу конкурентов нового сервиса.

В числе первых Семко упомянул СДЭК и «Почту России», с которыми «Магнит Посылки» будет соперничать за клиентов, желающих отправить посылку в другой российский город.

Если речь идет о доставке в пределах одного населенного пункта, то здесь основным конкурентом «Магнита» станет «Яндекс Доставка», считает Семко.

Также эксперт отметил Wildberries и Ozon. Как сообщал CNews, оба маркетплейса располагают собственными сервисами по доставке посылок физлиц – получить их можно в пунктах выдачи этих сервисов.

«Магнит» уже сталкивался с Wildberries и Ozon и проиграл им в конкурентной борьбе. Ритейлер в 2023 г. пытался выйти на рынок онлайн-магазинов со своим маркетплейсом «Магнит Маркет», для чего купил площадку Kazan Express. К моменту выхода материала сервис был фактически закрыт, пишет «Коммерсант», а его пункты выдачи хотел прибрать к рукам другой ритейлер – «М.Видео», который начал свою трансформацию в маркетплейс в марте 2026 г.

Также с сентября 2026 г. посылки доставляет и 2ГИС – популярный в России навигационный сервис.