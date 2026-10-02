Кофе к новому сезону: спрос на аренду кофемашин вырос на 57%

К концу августа пользователи «Авито Услуг» заметно активнее стали искать услуги, связанные с кофемашинами. По данным площадки, спрос на аренду кофемашин вырос на 57%, а на ремонт и обслуживание на 40%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Аренда кофемашин

В течение месяца категория показала заметный рост интереса со стороны пользователей, которые рассматривают аренду как альтернативу покупке техники. По данным «Авито Услуг» спрос на аренду кофемашин вырос на 57%, а средняя цена аренды кофемашины составила 6-7 тыс. руб. за месяц.

Ремонт и обслуживание

Одновременно с ростом интереса к аренде пользователи стали чаще искать услуги по ремонту и обслуживанию кофемашин. Спрос на такие услуги увеличился на 40%.

Положительная динамика сохраняется и при сравнении с прошлым годом. Спрос на ремонт и обслуживание кофемашин вырос на 7%. В Москве спрос на ремонт вырос на 41%, а в Санкт-Петербурге на 30%.

Рост спроса на обслуживание свидетельствует о том, что пользователи уделяют больше внимания поддержанию техники в рабочем состоянии.

Для владельцев кофемашин регулярный ремонт и обслуживание позволяют продлить срок эксплуатации устройства и поддерживать стабильное качество приготовления напитков. Средняя цена ремонта оборудования составляет 2,5 тыс. руб.