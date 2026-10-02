Известный в России бренд выпустил сверхдешевый смартфон с огромной батареей, двумя экранами и спутниковой связью

Itel выпустила смартфон A300+ с поддержкой спутниковой связи, батареей на 7000 мАч и дополнительным дисплеем на задней панели. В средней комплектации он стоит дешевле 9000 руб. Есть шанс на его появление в России – смартфоны Itel продаются в отечественной рознице, к тому же у нее есть официальный российский сайт.

Много функций за мало денег

Компания Itel анонсировала смартфон A300+ на базе ОС Android, выделяющийся среди других расширенными возможностями. «Фишки», которые чаще всего встречаются лишь в очень дорогих флагманских моделях, Itel упаковала в смартфон стоимостью меньше 9000 руб.

К моменту выхода материала на официальном сайте Itel цена A300+ указана не была. По данным портала Helpix, в средней комплектации смартфон стоит в пределах $105 или 8740 руб. по курсу ЦБ на 2 октября 2026 г. В данном случае цена включает 4 ГБ оперативной памяти, но также есть версии на 3 и 6 ГБ – сколько Itel попросит за них, пока неизвестно.

Itel Itel A300+

Смартфон доступен сразу в четырех цветах корпуса – светло-голубом, черном, золотистом и темно-вишневом, напоминающем цвет бургунди у нового iPhone 18 Pro Max. В стоимость входят большой аккумулятор, встроенный в корпус дополнительный второй дисплей и поддержка спутниковой связи.

В России А300+ пока не продается

Существует вероятность появления Itel A300+ в России. У компании есть официальный российский сайт, к тому же ее телефоны доступны в российской рознице, в том числе в DNS (здесь продаются пока только обычные кнопочные мобильники) и на крупнейших маркетплейсах.

Экраны и аккумулятор

Itel A300+ поставляется с двумя экранами. Основной – это IPS-панель на 6,78 дюйма с разрешением HD+или 1576х720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и небольшим круглым вырезом под камеру.

Itel Функций у второго экрана множество

Второй экран расположен на задней панели рядом с блоком камер и имеет диагональ 2,01 дюйма. Он сенсорный, и на него можно выводить уведомления, различные изображения и даже приложения, а также он может выполнять роль зеркала при фотографировании самого себя на основную камеру.

Работает смартфон от довольного большого аккумулятора. Его емкость составляет 7000 мАч, тогда как у многих Android-смартфонов начального уровня емкость АКБ не превышает 5000 мАч.

Itel Без влияния новых Apple iPhone 2026 года явно не обошлось

Между тем, о существовании современной быстрой зарядки смартфон не подозревает. Он поддерживает максимум 22,5 Вт, но в комплект поставки входит лишь 18-ваттный блок питания, то есть полная подзарядка столь емкой батареи, как у него, может затянуться на несколько часов.

Спутниковая связь

На сайте Itel новый A300+ позиционируется как первый смартфон компании с поддержкой двустороннего обмена текстовыми сообщениями через спутниковую связь. Работать функция будет даже при полном отсутствии покрытия стандартной сотовой сети.

Смартфон и спутниковый телефон в одном корпусе

Звонки через спутник смартфон пока не поддерживает – ее Itel намерена добавить в будущем, о чем указано в сноске на ее официальном сайте. Для работы такой связи потребуется совместимая SIM-карта с подходящим тарифом. Также такой способ связи может быть недоступен в той или иной стране. Itel пока не уточняет, в каких государствах можно будет воспользоваться этой опцией.

Процессор и память

В зависимости от комплектации Itel A300+ поставляется с 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет 64 или 128 ГБ. Какие модули используются в смартфоне, Itel не раскрывает.

Itel В смартфоне заявлена защита от влаги и пыли

«Кремниевое сердце» смартфона – это процессор MediaTek Helio G81 Ultimate, который от обычного G81 отличается лишь только маркетинговой приставкой Ultimate, не влияющей на спецификации чипа. Он вышел в августе 2024 г. и производится по 12-нанометровому техпроцессу.

MediaTek Helio G81 Ultimate имеет два ядра Cortex-A75 на 2 ГГц и шесть Cortex-A55 на 1,7 ГГц, а также двухъядерную видеоподсистему Mali-G52 MP2. В бенчмарке AnTuTu 11 он набирает почти 359 тыс. баллов, в GeekBench 6 – около 1400 баллов в многоядерном режиме.

Прочие характеристики

Itel A300+ поставляется с двумя камерами, если верить описанию на сайте производителя. Фронтальный модуль снимает в разрешении 8 МП, тыльный – в 13 МП, Детальные спецификации камер смартфона Itel не раскрывает.

Itel Основные возможности А300+

Новинка характеризуется чипом NFC для бесконтактной оплаты, защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и размерами 168,22х79,62х8,75. С завода смартфон поставляется с операционной системой Android 16 Go – упрощенной версией обычной Android 16, которая предназначена для телефонов с небольшим объемом оперативной памяти.