Разделы

Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

«VK Реклама» обновила инструмент генерации видеокреативов

«VK Реклама» обновила техническую базу инструмента для автоматического создания рекламных роликов. Вместо базового шаблона рекламодателям доступна большая коллекция анимаций, настройки для кастомизации креативов и множественная загрузка изображений. При этом сам процесс создания и редактирования креативов стал проще и быстрее. Об этом CNews сообщили представители VK.

Переход на технологию HTML5 расширяет возможности кастомизации рекламы. Система больше не тратит время на технический монтаж и обработку тяжёлого видеофайла – рекламодатель может вносить любые изменения в текст, логотип или картинку прямо в процессе работы кампании.

Обновление поддерживает множественную загрузку изображений в один шаблон и автоматическую адаптацию под разные форматы. Рекламодатель может загрузить фото нескольких товаров или услуг, а система сама соберет из них анимированные объявления и переформатирует их под разные размеры экранов.

Повысить вовлеченность пользователей поможет новая коллекция шаблонов с различными эффектами, привлекающими внимание при пролистывании контентных лент.

Инструмент генерации видеокреативов доступен при продвижении сайтов, сообществ, мобильных приложений и лид-форм. Использовать анимированные шаблоны можно на этапе создания объявлений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Потребление интернет-видео в России растет за счет замедленного YouTube

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

В российской ИТ-сфере нашествие «зомби-доменов». Ущерб исчисляется сотнями миллионов

Как превратить корпоративную базу знаний в рабочий ресурс

Хакеры крадут криптовалюту через расширения браузера Chrome. Россияне тоже в опасности

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще