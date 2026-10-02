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«Авито Работа» поможет работодателям сформировать образ для кандидатов

«Авито Работа» запустила страницу бренда — новый способ оформления профессионального профиля работодателя. Теперь компании смогут самостоятельно формировать внешний вид профиля, расставлять визуальные акценты и создавать уникальное оформление, которое помогает привлечь внимание кандидатов. Новый формат профиля позволит компаниям выделиться среди конкурентов и привлечь лучших соискателей. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В условиях высокой конкуренции на рынке труда кандидаты тщательнее оценивают работодателей еще до отправки резюме. Согласно данным «Авито Работы», 34% соискателей считают критически важным узнать больше информации о компании перед откликом, а 44% проверяют надежность работодателя именно по информации, которую он о себе предоставляет.

Страница бренда позволяет работодателю самостоятельно выстроить презентацию компании внутри профессионального профиля. Ключевым элементом нового формата стали секции — специальные виджеты, с помощью которых можно рассказать о компании и ее преимуществах, добавить изображения и выделить важные факты.

Страница бренда превращается в полноценную презентацию компании внутри профессионального профиля: работодатель может не только рассказать о себе, но и самостоятельно определить структуру и визуальную подачу страницы. Всего на странице можно использовать пять форматов секций: например, баннеры с фото и текстовые блоки. Такие блоки позволяют наглядно рассказать о преимуществах компании, форматах работы, адаптации и карьерных возможностях.

«Сегодня работодателю уже недостаточно просто разместить вакансию — соискатель выбирает не только позицию, но и компанию, в которой ему предстоит работать. Поэтому важно дать ему возможность заранее понять, что стоит за вакансией: чем живет команда, какие здесь условия и возможности для развития, что отличает компанию от других работодателей. Страница бренда помогает собрать эту информацию в одном месте и сделать профиль компании частью выбора соискателя», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».

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