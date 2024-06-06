Холдинг «Т1» войдет в состав участников ассоциации «ФинТех»

Холдинг «Т1» вступает в ассоциацию «ФинТех» (АФТ) для укрепления сотрудничества в области развития финансовых и банковских технологий.

Организации планируют объединить экспертизу и наработки в части открытых API, разработки цифрового профиля физических и юридических лиц, развития и регулирования технологии распределенных реестров, цифровых финансовых активов, развития платежных технологий и прочих областей финансовых технологий, представляющих взаимный интерес.

«Российские ведущие банки и финтех-компании нарастили большую технологическую экспертизу, однако им все еще предстоит ответить на серьезные вызовы — обеспечить импортозамещение и безопасность объектов критической информационной инфраструктуры, и разрешить недостаток комплектующих в части микропроцессорной составляющей. Участникам рынка финансовых и банковских услуг важно объединять усилия, чтобы поддерживать высокий уровень финтех-услуг, к которому привык российский пользователь», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

«Присоединение к АФТ одного из лидеров ИТ-рынка – холдинга «Т1» – создаст новый импульс для кросс-отраслевого взаимодействия участников ассоциации в области создания и развития инновационных продуктов на финансовом рынке, а также для решения задач по достижению технологического суверенитета», – отметил Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «ФинТех».