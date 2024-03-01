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АФТ представила карту экосистемы генеративного ИИ

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) провела исследование, разработала и выпустила карту «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта». Карта должна упросить взаимодействие между разработчиками продуктов и решений на базе ИИ и представителями финансового рынка, а также помочь создавать инновационные решения на основе генеративного ИИ.

АФТ изучила текущие практики и перспективные возможности применения генеративного ИИ, провела инвентаризацию продуктов и решений на базе генеративного ИИ, используемых ведущими российскими компаниями. Полученные данные легли в основу «Архитектуры экосистемы генеративного искусственного интеллекта». В карте представлены как разработчики базовых генеративных моделей, так и поставщики инструментов и сервисов, которые используются для создания продуктов и решений на их основе.

«АФТ совместно с технологическими лидерами и ведущими участниками рынка провела масштабное исследование и ряд практических мероприятий, реализовала несколько пилотных проектов по применению генеративного ИИ в финансовом секторе. И нам стало очевидно, что необходимо систематизировать знания о технологическом стеке, так как для эффективного применения генеративного ИИ и решений на его базе, в том числе для создания и применения больших языковых моделей, необходим набор разнообразных инструментов. В результате мы формализовали архитектуру, которая систематизировала ландшафт генеративного ИИ, и провели инвентаризацию и классификацию ИИ-решений, используемых российскими компаниями. Разработанная карта поможет вендорам решений разрабатывать необходимые продукты в экосистеме генеративного ИИ, а заказчикам выбирать и использовать их в своих технологических ландшафтах. Причем мы намерены развивать эту карту, появится интерактивная версия, в которую будут добавляться новые функции, вендоры и продукты», – сказал Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «ФинТех».

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Карта «Архитектура экосистемы генеративного искусственного интеллекта» описывает структуру рынка, выделяя четыре базовых слоя: генеративные ИИ-продукты и сервисы; инструменты для генеративного ИИ; модели генеративного ИИ; инфраструктура.

В карту включены как разработки глобальных игроков, так и решения отечественных вендоров.

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