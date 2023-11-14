«Базальт СПО» и ассоциация «Финтех» договорились о сотрудничестве

«Базальт СПО», разработчик российских операционных систем «Альт», и ассоциация «Финтех» (АФТ), межотраслевая площадка для взаимодействия Банка России, финансовых и ИТ-компаний, заключили меморандум о сотрудничестве.

Цели меморандума — развитие научно-технического сотрудничества в области информационных технологий, создание основы для возможного заключения в будущем договора об ассоциированном членстве компании «Базальт СПО» в АФТ.

«Экспертиза «Базальт СПО» в области разработки решений для российского финансового рынка создаст дополнительные возможности для кросс-отраслевого взаимодействия участников АФТ. Совместная работа на площадке ассоциации крупнейших представителей финансовой отрасли и ИТ-компаний будет способствовать скорейшей разработке и развитию новых независимых продуктов и сервисов», — сказал генеральный директор ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

Сотрудничество с ассоциацией «Финтех» дает «Базальт СПО» возможность обмениваться опытом с ведущими игроками финтех-рынка, участвовать в разработке направлений, стандартов и проектов, концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению. В рамках партнерства планируется проведение технологических инициатив (прототипирования), консультаций, участие в рабочих группах и мероприятиях.

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«Базальт СПО» уже поставляет свои решения в крупнейшие банки страны и планирует наращивать сотрудничество в финансовом секторе.

«Определение банков и других финансовых организаций как держателей критической информационной инфраструктуры (КИИ) влечет за собой дополнительные требования, в том числе необходимость перехода на отечественное ПО. «Базальт СПО» является разработчиком операционных систем «Альт», сертифицированных по безопасности ФСТЭК России, а также участвует во многих международных проектах разработки СПО, на которые традиционно ориентируется отрасль. В связи с этим компания глубоко заинтересована в сотрудничестве с ассоциацией, это и контакты в финансовой сфере, и взаимодействие с регулятором», — отметил председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов.