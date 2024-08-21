Разделы

Бизнес
|

Холдинг «Т1» вошел в состав участников ассоциации «ФинТех»

Холдинг «Т1» присоединился к ассоциации «ФинТех» в качестве ассоциированного члена. В этом статусе он сможет пилотировать решения в технологической среде АФТ, участвовать в совместных инициативах по развитию передовых финтех-решений на российском финансовом рынке.

«Холдинг «Т1» – одна из крупнейших ИТ-компаний страны, которая планомерно развивает направление финтех. Присоединение «Т1» к АФТ откроет новые возможности для сотрудничества в сфере инноваций. Опыт и экспертиза одного из ведущих игроков российского ИТ-рынка будет способствовать развитию отечественного финтеха, а кросс-отраслевое взаимодействие позволит привлечь передовые практики и поможет в достижении технологического лидерства», — отметил генеральный директора ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Несмотря на вызовы последних лет, ведущие российские ИТ- и финтех-игроки преуспели в импортозамещении и смогли реализовать ключевые проекты по цифровизации. Сегодня перед участниками рынка стоят важные задачи, в том числе обеспечение надежной защиты технологической инфраструктуры, развитие ИИ и внедрение новых платежных инструментов. Эффективная работа по этим направлениями возможна только в условиях консолидации усилий ИТ-компаний и отраслевых организаций», — сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга «Т1».

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

Власти потратят 1,6 миллиарда на безопасную разработку российских ОС и разнообразного ПО

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Минтруд получит свои 1,4 тысячи ПК, несмотря на жалобу в ФАС

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Верховный суд не помог: Основателя Grouр-IB оставили отбывать срок 14 лет колонии по делу о государственной измене

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024