Разделы

ПО Софт
|

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех»

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех» (АФТ). В качестве ассоциированного члена АФТ «Ред Софт» получит возможность пилотировать продукты и решения в технологической песочнице АФТ, участвовать в разработке предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли, способствовать внедрению передовых отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка. Также компания сможет принимать участие в рабочих группах и мероприятиях Ассоциации, делиться своей экспертизой с рынком. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Мы рады приветствовать одного из ведущих разработчиков ИТ-решений в составе Ассоциации и надеемся на долгосрочное и успешное сотрудничество. Опыт «Ред Софт» в области создания программных продуктов поможет финансовому рынку и его участникам ускорить процесс перевода ИТ-ландшафта на технологически независимые платформы», – сказал генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Участие в инициативах Ассоциации «ФинТех» – прекрасная возможность для нашей компании разрабатывать и совершенствовать ИТ-продукты с экспертами-участниками Ассоциации и в активном контакте с представителями финансовой отрасли. Мы благодарим Ассоциацию за оказанное доверие и готовы к плодотворному сотрудничеству и реализации совместных проектов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Критические «дыры» в SAP позволяют обходить аутентификацию, компрометировать систему и подделывать серверные запросы

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Яндекс» мощно обновил «Станцию Макс» и перевел ее на ОС YaOS X

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024