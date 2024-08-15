Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех»

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» вошел в состав Ассоциации «ФинТех» (АФТ). В качестве ассоциированного члена АФТ «Ред Софт» получит возможность пилотировать продукты и решения в технологической песочнице АФТ, участвовать в разработке предложений по развитию регулирования и стандартизации отрасли, способствовать внедрению передовых отечественных решений в ландшафт организаций финансового рынка. Также компания сможет принимать участие в рабочих группах и мероприятиях Ассоциации, делиться своей экспертизой с рынком. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

«Мы рады приветствовать одного из ведущих разработчиков ИТ-решений в составе Ассоциации и надеемся на долгосрочное и успешное сотрудничество. Опыт «Ред Софт» в области создания программных продуктов поможет финансовому рынку и его участникам ускорить процесс перевода ИТ-ландшафта на технологически независимые платформы», – сказал генеральный директор Ассоциации «ФинТех» Максим Григорьев.

«Участие в инициативах Ассоциации «ФинТех» – прекрасная возможность для нашей компании разрабатывать и совершенствовать ИТ-продукты с экспертами-участниками Ассоциации и в активном контакте с представителями финансовой отрасли. Мы благодарим Ассоциацию за оказанное доверие и готовы к плодотворному сотрудничеству и реализации совместных проектов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».