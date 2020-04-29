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Astra Linux запустила партнерскую программу «Доверенные системные интеграторы»

Бизнес Интеграция Системное ПО

Группа компаний Astra Linux, разработчик отечественных операционных систем и платформ виртуализации, сообщила о старте партнерской программы «Доверенные системные интеграторы». Цель программы — сделать переход на отечественное ПО максимально простым и комфортным для заказчиков. Партнеры программы получают дополнительную мотивацию для обеспечения оптимальных условий работы с программными продуктами ГК Astra Linux. Статус доверенного системного интегратора уже присвоен таким серьезным игрокам российского ИТ-рынка, как IBS, «Крок», «Ай-теко», AT Consulting, Digital Design.

Доверенные партнеры не просто займутся поставками лицензий на использование продуктов разработчика, но и сфокусируются на квалифицированной помощи заказчикам, связанной с настройкой и интеграцией решений в имеющуюся ИТ-инфраструктуру, а также на обеспечении дальнейшего технического сопровождения.

Чтобы клиенты получали действительно удобный и полноценный сервис, ГК Astra Linux разработала перечень требований: компания-партнер должна иметь в наличие демостенд с ПО Astra Linux, а персонал обязан обладать всеми техническими компетенциями и практическим опытом установки, настройки и поддержки решений Astra Linux. Системному интегратору необходимо иметь в штате минимум трех специалистов, успешно прошедших у вендора авторизованное обучение по расширенному администрированию защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition и программного комплекса управления средой виртуализации «Брест». После обучения сотрудники партнера подтверждают уровень своей квалификации на тестировании. В результате сертифицированные специалисты могут успешно инсталлировать, настраивать и интегрировать ПО, обеспечивать его корректное функционирование с уже работающими в ИТ-инфраструктуре клиента приложениями.

Институт доверенных системных интеграторов должен помочь наработать и консолидировать опыт перевода организаций разного масштаба и отраслевого профиля на отечественные ИТ-решения. Участники программы – стратегические партнеры ГК Astra Linux. Cо своей стороны доверенные системные интеграторы получают ряд исключительных преимуществ. В том числе им доступен выделенный канал техподдержки, что подразумевает оперативную экспертную помощь в вопросах, связанных с реализацией проектов ГК Astra Linux.

«События последнего времени показали, что импортозамещение становится необходимостью. Количество организаций, выбирающих Astra Linux, растет. В этой ситуации нам важно предложить заказчикам не только качественный продукт, но и комплекс решений и услуг, которые сразу закроют все задачи по интеграции, а также по технической поддержке на протяжении всего периода сотрудничества. Главное – мы как вендор будем уверены в предоставляемом партнерами сервисе. Партнерская программа "Доверенные системные интеграторы" откроет новые возможности и для заказчиков, и для развития бизнеса партнеров, и всей отрасли в целом», — сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК Astra Linux.

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