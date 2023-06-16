«ProСтандарт» — трехлетняя программа лицензирования от ГК «Астра»

На Петербургском международном экономическом форуме ГК «Астра» сообщила о выходе на рынок трехлетнюю программу лицензирования «ProСтандарт», которая обеспечит ее клиентам доступ к продуктово-сервисному портфелю вендора с минимумом капитальных инвестиций, фиксацией цен и рассрочкой платежей на три года. Ожидается, что такое предложение подойдет для любой организации, нацеленной на долговременное сотрудничество. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В зависимости от собственного темпа импортозамещения организация-заказчик определяет перечень необходимых ей решений и приобретает ровно столько постоянных или срочных лицензий, сколько требуется для выполнения плана миграции. Трехлетняя программа «ProСтандарт» предлагает ряд значимых преимуществ. В частности, цены на продукты, включенные в заказ первого лицензионного года программы, фиксируются на весь период действия программы «ProСтандарт». Это дает возможность спланировать затраты на три года вперед, в том числе во второй и третий годы заказывать дополнительные экземпляры ПО по зафиксированным программой ценам. Другой важный бонус — это уменьшение размера единовременных выплат: вместо полной предоплаты платежи можно вносить тремя частями в годовщину присоединения к программе и таким образом избежать слишком крупных расходов и уложиться в ИТ-бюджет компании. Для компаний, выбирающих ОС Astra Linux и другие решения ГК «Астра» стандартом организации, есть еще одна сторона участия в «ProСтандарт» — гибкость в вопросах развертывания софта. Заказчику не нужно отдельно оформлять заказы на новые копии ПО при развертывании новых рабочих мест, поскольку увеличение количества лицензий производится один раз в год перед годовщиной платежа.

Участие в «ProСтандарт» открывает заказчикам ГК «Астра» возможность получать продукты вендора на удобных условиях, что должно поспособствовать централизованному переходу на отечественные технологии. Реализацией программы будут заниматься аккредитованные партеры со статусом «ProПартнер».

«Отказ западных вендоров от работы с российскими организациями наиболее ощутимо сказался на корпоративном сегменте рынка. За долгие годы компании привыкли к удобству и гибкости, которые обеспечивали трехлетние соглашения крупных иностранных компаний. ГК «Астра» всегда стремится отвечать запросам заказчиков, поэтому мы разработали трехлетнюю программу лицензирования «ProСтандарт» и надеемся, что она обеспечит клиентам удобную работу со всей экосистемой наших продуктов по единым стандартам»,— сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.