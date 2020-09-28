Органы власти Омской области переходят на ОС Astra Linux

В Омской области стартовал проект миграции ИТ-инфраструктур органов исполнительной власти и местного самоуправления на операционные системы семейства Astra Linux. Заказчиком является правительство Омской области, а исполнителем — DA IT Company, российский системный интегратор, имеющий значительный опыт перевода ИТ-систем организаций на импортонезависимые продукты.

ОС линейки Astra Linux были выбраны по ряду причин. Среди них — соответствие требованиям приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 г. №17 «Об утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах», а также положительный опыт миграции и применения данных операционных систем во множестве организаций по всей стране, возможность сохранить необходимый функционал, удобный интерфейс, простота настройки и администрирования, нетребовательность к производительности ПК, быстрая и качественная техподдержка.

В числе ключевых задач заказчиком обозначены построение инфраструктуры с серверной частью под управлением защищенной операционной системы Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6 и с клиентской составляющей на базе Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12. В среде российской ОС запланировано реализовать «свободную» объектно-реляционную систему управления базами данных на основе проекта Postgres и развернуть СЭД Directum RX российской компании Directum. Специалисты рассчитывают сохранить максимум ее функциональных возможностей и организовать документооборот с применением российского пакета офисных приложений.

Уникальность проекта заключается во взаимодействии обновленной ИТ-инфраструктуры с решениями, уже существующими у заказчика, и со всеми ресурсами, с которыми взаимодействуют конечные пользователи.

Многие унаследованные программные и аппаратные продукты, а также некоторые автоматизированные федеральные и ведомственные системы изначально создавались для применения только в среде ОС Windows. Эту проблему сотрудникам интегратора предстоит преодолеть путем подбора совместимых с Astra Linux отечественных аналогов. Предполагается, что производительность ИТ-инфраструктуры удастся повысить без приобретения новых ПК. Кроме того, запланировано поэтапное обучение пользователей и администраторов на местах.

«На сегодняшний день правительство Омской области предпринимает ряд шагов для выполнения в полной мере к концу 2021 г. планов по импортозамещению ИТ-продуктов в государственных органах исполнительной власти. Данный проект уже сейчас можно считать демонстрацией возможности практического перехода на отечественное ПО, несмотря на барьеры и все факторы, препятствующие реализации на местах. Реальный опыт миграции показывает, что эффективности и значимых результатов можно достичь только при плотном взаимодействии заказчика и интегратора с производителями программно-аппаратных продуктов», — сказал Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК Astra Linux.