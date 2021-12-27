ОмГМУ переходит на российский программный стек Astra Linux и «Мой офис»

DA IT Company, системный интегратор Омской области и один из партнеров ГК Astra Linux, совместно с ИТ-департаментом Омского Государственного Медицинского Университета (ОмГМУ) завершили очередной этап перевода инфраструктуры вуза на импортонезависимые программные решения. Об этом CNews сообщили представители ГК Astra Linux.

ОмГМУ стал одним из первых медицинских высших учебных заведений в регионе, приступивших к выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации в части замены иностранного ПО на отечественное. На данный момент 300 автоматизированных рабочих мест (АРМ), которые используются для управления деятельностью организации и в процессе обучения студентов, уже переведены на ОС Astra Linux. Сейчас ведутся работы по установке на эти АРМ отечественного пакета офисных приложений «Мой офис Стандартный». Результатами миграции на импортонезависимый программный стек стали стандартизация пользовательских АРМ и повышение уровня информационной безопасности, а кроме того, вуз получил удобный инструментарий для администрирования рабочих мест, что существенно повысило уровень зрелости его ИТ-инфраструктуры. Следующий этап реализации проекта запланирован на 2022 г. и подразумевает перевод на ОС Astra Linux и другое импортонезависимое ПО еще 200 АРМ, что позволит университету к 2023 г. достигнуть плановых показателей по импортозамещению.

Переход на российские программные решения – один из этапов долгосрочной ИТ-стратегии ОмГМУ. Системный подход к выполнению проекта позволил сделать импортозамещение максимально комфортным для пользователей и сохранить непрерывность рабочих процессов. Чтобы ИТ-специалисты и другие сотрудники университета смогли как можно эффективнее использовать все преимущества и возможности внедренных продуктов, для них будет организовано обучение работе с российским софтом в авторизованном учебном центре Astra Linux на базе DA IT Company.

«Вопрос импортозамещения критически важен для вузов, так как уже были ситуации, когда университеты сталкивались с невозможностью закупить проприетарное импортное ПО. Переход на отечественные решения позволяет образовательным организациям обеспечить надлежащий уровень защиты своих ИТ-систем и данных, а также сформировать новое поколение администраторов и пользователей, умеющих эффективно применять в работе российские решения», — отметил Антон Бугрецов, коммерческий директор ГК Astra Linux.

«Цифровая трансформация необходима для развития любой организации, и переход на современные российские программные продукты позволяет нам не только избавиться от различных, в том числе санкционных, рисков, но и обеспечить высокую степень ИТ-безопасности и непрерывность образовательной, научной и организационной деятельности ОмГМУ. Конечно, вуз использует для исследований и обучения студентов различное специфическое ПО, и предстоит немало работы, чтобы подобрать альтернативные программы или реализовать интеграцию существующих, но я уверен, этот вопрос успешно решится — на это указывает как положительный референс применения ОС Astra Linux в образовании и медицине, так и значительный опыт миграции на эту платформу, накопленный системным интегратором и разработчиком», — сказал Александр Горбушин, руководитель ИТ ОмГМУ.