Группа ЦРТ сделала доступным голосовой ввод для врачей восьми специальностей и представила мобильное рабочее место

Группа компаний ЦРТ представила новый продуктовый релиз Voice2Med — голосового заполнения медицинских протоколов на основе искусственного интеллекта.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Возможности Voice2Med значительно расширены — к имеющимся словарям врача общей практики и педиатра, рентгенолога КТ, МРТ, патоморфолога, врача ультразвуковой диагностики и эндоскописта, кардиолога и хирурга добавлен новый словарь медицинских терминов — словарь стоматолога. Теперь врачи уже восьми специальностей могут оценить преимущества голосового ввода. Кроме того, мы разработали мобильное рабочее место врача — сделали возможным использование голосового ввода с помощью планшета, что удобно, когда полноценное рабочее место, со cтационарным компьютером, не доступно. Мобильные рабочие места могут быть востребованы специалистами скорой помощи, патоморфологами. судмедэкспертами, врачами на обходах. Решение позволяет фиксировать детали голосом, не отвлекаясь от проведения операции или обследования, уделять больше времени пациенту, а не рутине».

Voice2Med позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы, преобразуя голос врача в текст. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Решение экономит более 20% времени врачей на подготовку протоколов. Высокое качество технологии распознавания речи, которая используется в продукте (надежность распознавания достигает 97-98%) и возможность подключения тематических языковых моделей для различных врачебных специализаций обеспечивает наличие по окончанию осмотра полностью заполненного медицинского протокола, требующего минимума исправлений. Кроме того, поддержка голосовых команд значительно повышает эргономичность рабочего места.

Все данные в режиме реального времени синхронизируются с информационными системами. Продукт Voice2Med может устанавливаться в закрытом контуре заказчика, обеспечивая безопасность медицинских и персональных данных. Для упрощения процесса внедрения разработаны коробочные решения для поликлиник и больниц. В состав и стационарного, и мобильного рабочего места врача, помимо ПО и обучающих вебинаров, входит профессиональная гарнитура: комплексное решение нивелирует необходимость самостоятельного подбора оптимальных гарнитур — все доступно в едином решении. Voice2Med входит в реестр Отечественного ПО.

Первое масштабное внедрение стационарной версии Voice2Med было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной столичным комплексом социального развития и Департаментом информационных технологий. Продукт уже успешно применяется врачами лучевой диагностики: работает в 80 медицинских учреждениях Москвы. Центр диагностики и телемедицины зафиксировал в медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы сокращение на 22% времени на подготовку медицинских протоколов: до внедрения голосового ввода заполнение протокола занимало пять-шесть минут, после — три-четыре минуты. Рентгенологи Москвы заполнили уже более 100 тыс. медпротоколов с помощью голоса. Также решение применяется в Мордовии, Удмуртии, Мурманске, Кемерове, Иркутске, более чем в 65 регионах страны, продолжает развиваться и масштабироваться.

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Группа компаний ЦРТ — глобальный разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Группа ЦРТ фокусируется на создании ИИ-решений для сегментов B2B и B2G: реализовано более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.