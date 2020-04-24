«Системный софт» поставил лицензии для развертывания мобильных рабочих мест в «Фудплексе»

«Системный софт» выступил технологическим партнером по поставке лицензий VMware Workspace ONE в компании «Фудплекс», разработчике приложений для касс и ресторанов R-Keeper и Sberfood.

«Нашей команде особенно важны гибкость и скорость. Примерно 70% сотрудников используют для работы мобильные устройства. Мы приветствуем стиль BYOD: сотрудники должны иметь возможность работать на собственных ноутбуках, планшетах и смартфонах. Помимо этого, наши подрядчики подключаются к корпоративной информационной системе компании со своих рабочих или собственных устройств. Разумеется, возникают дополнительные требования к безопасности и контролю устройств, поэтому мы обратились к специалистам из “Системного софта”», — сказал Виктор Булкин, руководитель ИБ компании «Фудплекс».

VMware Workspace ONE – платформа, которая предоставляет пользователям упрощенный удаленный доступ к корпоративным ресурсам и обеспечивает целостное ИТ-управление. Продукт дает возможность развернуть цифровую среду с централизованным управлением мобильными устройствами и настольными компьютерами. В решении предусмотрены аналитические инструменты, позволяющие оценить рабочую среду и использование приложений для оптимизации ресурсов, а также привести мобильные рабочие места в соответствие нормативным требованиям организации.

«Инфраструктура компании построена по принципу “нулевого доверия”: к ней подключаются и сотрудники с личных устройств, и внешние контрагенты, поэтому необходим тщательный подход к обеспечению безопасности. Сейчас “Фудплекс” завершает внедрение: проект находится в предфинальной эксплуатации. Система уже используется на 75 рабочих местах в Москве и Воронеже», — сказал Владимир Трифонов, менеджер по развитию решений VMware компании «Системный софт».

Платформа Sberfood, разработанная компанией «Фудплекс», предназначена для автоматизации маркетинга и коммуникации с гостями ресторанов и кафе. Она позволяет настраивать бонусные программы и акции, анализировать их эффективность, делать целевые рассылки и повышать доход сотрудников за счет безналичных чаевых. Sberfood — мобильное приложение для выбора ресторанов, сочетающее системы лояльности, рекомендации и подборки заведений. В приложении можно отслеживать актуальные акции и программы лояльности ресторанов.