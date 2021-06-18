Российских военных и их родственников переведут на отечественные смартфоны

Минобороны работает над созданием отечественного смартфона, пригодного для использования в рядах российской армии. В этом ведомству помогает компания «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора». С марта 2019 г. использование смартфонов в армии запрещено на уровне закона, а с мая 2020 г. это приравнивается к дисциплинарному проступку.

Российский смартфон для российской армии

Минобороны России планирует перевести военнослужащих на смартфоны отечественного производства. По информации ТАСС, ведомство развивает этот проект в военном технополисе «Эра».

Об этом ТАСС сообщил замглавы Департамента информационных систем Минобороны генерал-майор Александр Осадчук. По его словам, отечественными смартфонами смогут пользоваться не только сами военные, но еще и члены их семей.

Он добавил, что ведется разработка не только непосредственно гаджетов, но также экосистемы и приложений для них, которыми военные смогут пользоваться на территории военных частей.

«Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе "Аврора", в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь», - отметил Александр Осадчук.

Сейчас российским военнослужащим запрещено пользоваться смартфонами во время службы

Разработкой ОС «Аврора» занимается компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП). «Мы работаем с Министерством обороны в области построения доверенной мобильной платформы для обеспечения нужд и потребностей военнослужащих, которым необходимо надежное и полнофункциональное, проверенное на реализованных проектах и защищённое решение. Платформа “Аврора” позволяет обеспечить военнослужащих таким полнофункциональным решением. Решением, которое включает в себя функции безопасности, вплоть до ударопрочности, например. И при этом позволяет комфортно работать на современном мобильном устройстве», - сообщил CNews руководитель отдела поддержки продаж компании ОМП Михаил Зубов.

Экосистема для военных

Замглавы Департамента информационных систем Минобороны Александр Осадчук сообщил ТАСС, что в технополисе «Эра» ведется тестирование специализированного проекта «Кварц». Он подразумевает создание цифровой экосистемы, которую военнослужащие смогут использовать ежедневно.

«Мы пытаемся рассмотреть возможность использования мобильных приложений для решения задач повседневной деятельности», - сказал Александр Осадчук.

С его слов, частью этого проекта стала система «Паспорт», которая в настоящее время разворачивается в российской армии. Осадчук отметил, что эта система нужна для доступа военнослужащего «к тем данным, которые ему нужны в повседневной жизни»

О каких именно данных идет речь, чиновник не уточнил. Он рассказал лишь, что эта система «создана для оптимизации повседневной деятельности как военнослужащего, так и членов его семьи».

Что такое «Аврора»

Как рассказал CNews Михаил Зубов, мобильное решение «Аврора» включает в себя защищенную операционную систему «Аврора», мобильные устройства различного типа и инфраструктурное решение «Аврора центр», которое позволяет управлять мобильными устройствами на базе ОС«Аврора». Также в ее состав входят мобильные приложения, которые разрабатываются самой ОМП и ее партнерами.

ОС "Аврора", установленная на смартфон 5i Pro отечественного бренда Inoi

«Решение имеет все необходимые сертификаты ФСТЭК России и ФСБ России и включает специализированную среду исполнения доверенных сервисов “Аврора ТЕЕ”, СКЗИ “СледопытSSL” и “СледопытVPN”. Система имеет свои собственные средства контроля защищенности информации, ГОСТ шифрование, доверенный VPN. Помимо мобильных устройств на платформе “Аврора” уже представлен “Инфокиоск” с сенсорным экраном на основе отечественного процессора Baikal-M, разработанный компаниями “Открытая мобильная платформа”, “Байкал Электроникс” и НПП ИТЭЛМА», – подытожил Михаил Зубов.

До переименования в феврале 2019 г. система «Аврора» носила название Sailfish OS, а ее разработкой на заре проекта занимались выходцы из компании Nokia, основавшие собственную компанию Jolla. Материнской структурой Jolla является гонконгская Sailfish Holding, акции которой принадлежат в свою очередь ООО «Вотрон». Разработчиком Sailfish OS выступает ООО «Открытая мобильная платформа», созданное «Вотроном» в 2016 г. В марте 2018 г. «Ростелеком» выкупил по 75% акций ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», что сделало его владельцем Sailfish OS.

Российскую армию оставили без смартфонов

Пока неизвестно, как Минобороны собирается внедрять в ряды российской армии смартфоны, когда их использование на территории военных частей незаконно. Российским военнослужащим запрещено пользоваться смартфонами с марта 2019 г.

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Тогда Президент России Владимир Путин подписал закон 19-ФЗ «О статусе военнослужащих», предусматривающий полный запрет на использование во время службы в армии России смартфонов, планшетных компьютеров и навигаторов. Под запрет попали и другие гаджеты, в которых, согласно тексту закона, «могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации».

Этот же закон ввел запрет военнослужащим делиться сведениями о себе и своих сослуживцах со СМИ и публиковать эти данные в интернете. Это касается, в том числе, и информации, позволяющей идентифицировать ведомство, к которому они относятся, часть или место несения службы

Жестокое наказание за умные мобильники в армии

Оригинальный текст законопроекта не относит использование смартфонов к дисциплинарным проступкам. Однако 6 мая 2020 г. все изменилось – в этот день Владимир Путин подписал указ № 308 «О внесении изменений в некоторые акты...» о расширении числа грубых дисциплинарных проступков военнослужащих.

Согласно этому указу к таким проступим теперь относится и передача СМИ служебной информации, и просто использование личных гаджетов (планшетов и смартфонов) при исполнении обязанностей воинской службы.

Изменения затронули устав гарнизонной и караульной службы российских вооруженных сил (ВС) и дисциплинарный указ ВС. Также они коснулись уставов военной полиции, гарнизонной и караульной служб российских ВС.

Смартфоны запрещены и призывникам

В апреле 2021 г., как сообщал CNews, под запрет иметь при себе смартфон попали и призывники, Молодые россияне, попавшие под весенний призыв, будут обязаны оставить свои гаджеты дома.

Смартфоны нельзя брать даже на призывной пункт. При себе допускается иметь исключительно обычный сотовый телефон без умных функций.

Оптимальный телефон для российской армии

После подписания Владимиром Путиным закона о запрете пользования смартфонами в армии российская компания BQ разработала специальный армейский телефон BQ 2432 Tank SE. Чтобы аппарат был допущен к использованию в рядах российской армии, из него убрали почти всю функциональность.

BQ 2432 Tank SE характеризуется "армейским" окрасом и усиленным корпусом

В BQ 2432 Tank SE нет доступа в интернет, навигатора и фотокамеры. Из него также вырезали диктофон, Bluetooth, Wi-Fi и поддержку MMS (SMS оставили).

За два года "армейский" телефон подорожал в полтора раза

На старте продаж в июле 2019 г. телефон стоил 1700 руб. Спустя два года он подорожал до 2500 руб.