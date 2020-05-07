Военным России ужесточили наказание за пользование смартфонами

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Владимир Путин подписал указ, приравнивающий использование военнослужащими гаджетов и передачу СМИ или в интернет информацию, позволяющую идентифицировать ведомство, к которому они относятся, часть или место несения службы, к дисциплинарным проступкам. Изменения внесены в ряд уставов ВС России и вступили в силу 6 мая 2020 г.



Новые ограничения для военных

Президент России Владимир Путин подписал указ № 308 «О внесении изменений в некоторые акты...» от 6 мая 2020 г. о расширении числа грубых дисциплинарных проступков военнослужащих. Теперь к ним относятся передача СМИ служебной информации, и использование личных гаджетов (планшетов и смартфонов) при исполнении обязанностей воинской службы.

Внесенные указом изменения отображены в уставе гарнизонной и караульной службы российских Вооруженных сил (ВС), а также в дисциплинарном уставе ВС. Помимо этого, все изменения внесены в устав военной полиции ВС и устав гарнизонной и караульной служб ВС. Нововведения вступили в силу в день подписания указа. Его текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Запреты на интернет и контакты со СМИ

Согласно тексту указа, военнослужащим запрещается передавать СМИ или распространять в интернете (в том числе и посредством соцсетей) сведения, анализ которых дает возможность определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС России, а также другим войскам, воинским формированиям и органам. Запрет распространяется и на информацию о других военнослужащих, в том числе и тех, кто уволился с военной службы, а вместе с ними – и на сведения о членах их семей, включая родителей. В данном случае ограничения действуют и на информацию, позволяющую определить место нахождения этих людей в определенный период времени.

Власти ужесточили запрет для военных на пользование смартфонами

В дополнение к этому военнослужащим запрещается передавать СМИ и публиковать в интернете информацию о своей деятельности или деятельности других военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы; информацию о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав ВС России или других войск, воинских формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Запреты на использование гаджетов

Указ Президента России запрещает военнослужащим иметь при себе при исполнении обязанностей военной службы электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения, в которых могут храниться или которые позволяют с использованием Интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации.

Запрет действует в следующих случаях: участие в боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженных конфликтов, участие в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности либо пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России. Также он действует в период: несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда, участия в учениях или походах кораблей, нахождение на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью. Запрет распространяется на время прохождения военных сборов, оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности, участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Возможные исключения

Подписанный Президентом России указ предусматривает ряд случаев, при которых передача данных СМИ и в интернет и использование гаджетов не будет считаться грубым дисциплинарным проступком. Исключение будет сделано, в случае, если: распространение или предоставление информации осуществляется военнослужащим в соответствии с действующими федеральными законами; предоставление информации осуществляется в информационных системах персональных данных; распространение или предоставление информации входит в обязанности военнослужащего и осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба; электронные изделия (приборы, технические средства) бытового назначения используются военнослужащим для выполнения своих обязанностей в порядке, установленном нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.

Как сообщал CNews, в марте 2019 г. Владимир Путин подписал закон «О статусе военнослужащих», который предусматривал аналогичные запреты, но изначально не приравнивал нарушение к дисциплинарным проступкам и не требовал внесения информации о них в уставы.