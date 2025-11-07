«Северсталь-инфоком» на CNews Forum 2025: как превратить импортозамещение в дополнительную бизнес-ценность

Руководитель управления отраслевых решений «Северсталь‑инфокома» Олег Лукьянов примет участие в сессии «Импортозамещение» CNews Forum 2025. На реальных кейсах эксперт покажет, как параллельно с заменой зарубежных ИТ‑решений можно повышать отдачу для бизнеса — внедрять ранее недоступные функции, ускорять поддержку и выпуск обновлений.

В текущих экономических условиях бизнес ожидает не только импортозамещение, но и импортоопережение, которое несет дополнительную выгоду. «Северсталь‑инфоком» при внедрении собственных продуктов — системы управления производством (MES) «Металлургия» и системы интегрированного планирования (IPS) «Производственное планирование» — реализует подход, при котором миграция с зарубежных решений сопровождается функциональным ростом и улучшением операционных метрик: от расширения возможностей производственных и корпоративных систем до ускорения поддержки и выпуска релизов.

В своем докладе «Импортозамещение с экономическим эффектом — миф или необходимость?» Олег Лукьянов расскажет, как повысить эффективность процессов за счет новых функций, как гибкость архитектуры ускоряет доработки под отраслевые требования и как выстраивать прозрачные модели поддержки и предсказуемые SLA.