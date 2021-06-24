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ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей

ФРИИ инвестировал в стартап, генерирующий синтетических людей для бизнеса и создателей контента. Оценка компании Malivar выросла в 2,9 раза, достигнув $5 млн долл.

Malivar — AI-сервис, генерирующий «очищенные» от прав синтетические лица, которые можно использовать для видео и превращающий их в цифровой актив. Размер раунда и другие подробности не раскрываются.

Инвестиция будет направлена на усиление команды ML-инженеров (Machine Learning Engineer) и вывод нового продукта на американский рынок.

Уникальная технология Malivar уже пользуется большой популярностью у создателей контента и бизнеса по всему миру. В прошлом году с компанией запустили пилоты известные бренды из e-com и рекламной индустрии, среди них — AliExpress, РБК, Газпромбанк, Fakoshima и др. В текущем компания перешла на SaaS-модель с регулярными платежами и запустила большой проект на китайском рынке. Сервис помогает создавать своего амбассадора под разные категории товаров, локализовать контент с помощью синтетического лица для конкретного рынка и создавать цифровых звезд.

Синтетические лица Malivar — изображения лица, созданные нейросетью, не принадлежащее конкретному человеку. За брендом-клиентом закрепляется право на его использование — цифровой актив. Такой подход лишает компании риска потерять узнаваемость на рынке, если человек-обладатель прав отзовет их на использование в рекламной кампании.

Malivar использует собственную технологию на базе машинного обучения по автоматической замене лиц на видео в высоком разрешении. Технология работает как с реальными людьми, так и с виртуальными персонажами. Стоимость производства синтетического лица Malivar в разы ниже компаний-конкурентов на международном рынке, делающих их вручную.

Валерий Шарипов, сооснователь сервиса Malivar, сказал: «Мы играем на поле Synthetic Media — это рынок контента, который полностью или частично сгенерирован нейросетями: видео, изображения, синтезированный голос и т.д. Технологии этой индустрии позволяют бизнесу и креаторам демократизировать создание контента — создавать его дешевле и быстрее. Наш фокус — генерация образов людей и использование на видео. Раньше такие технологии были доступны только большому продакшену, требовали специальных навыков, хорошего "железа". Сейчас это стало доступно в несколько кликов».

Вадим Казинец, инвестиционный менеджер ФРИИ, сказал: «Глобальный рынок digital content creation ежедневно растет. По рыночным прогнозам, к 2030 году его объем увеличится с 14 млрд долл. до 38 млрд долл. Команда обладает уникальной экспертизой, которая позволяет реализовать амбициозные планы. Мы видим потенциал в этой индустрии, востребованность продукта и его технологическую уникальность, поэтому рады поддержать ее на старте и способствовать ее росту».

Владимир Бахур

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