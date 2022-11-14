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ФРИИ вложит в российские стартапы 2,25 миллиарда рублей

Согласно обновленной стратегии инвестирования Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) вложит в российские стартапы 2,25 млрд руб., фокусируясь на pre-seed и seed-раундах.

«Стратегией ФРИИ является помощь российским предпринимателям в тех областях, где она острее всего нужна, исходя из имеющихся у ФРИИ ресурсов. Такая помощь включает в себя и законотворческую деятельность, и образовательную, и, конечно, инвестиционную. Сейчас поддержка российским предпринимателям снова нужна на российском рынке, в первую очередь на ранних стадиях. Поэтому мы отчасти возвращаем посевной формат деятельности, как это было несколько лет назад. Текущая задача в условиях крайнего дефицита инвестиций на рынке предоставить возможность нескольким десяткам стартапов реализовать свои идеи. Мы видим возможности для развития стартапов и на российском рынке, и на глобальных рынках, в основном дружественных стран», – сказал директор ФРИИ Кирилл Варламов.

В 2021 г. ФРИИ стал evergreen-фондом, как и планировал, а это значит, что для реализации своей новой стратегии будет использовать в том числе и деньги, полученные от предыдущих экзитов. Активная инвестиционная фаза рассчитана минимум на три года. Общая сумма инвестиций каждый год составит около 750 млн руб. Так как фонд продолжает успешно продавать доли в портфельных компаниях, возможно, сумма инвестиций будет увеличена.

Каждый год фонд намерен инвестировать примерно в 20 компаний на стадии pre-seed, в три-пять компаний на стадии seed, еще две – на стадии А.

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Расширение инвестиционной стратегии было поддержано акционером фонда – «Ростелекомом». С точки зрения «Ростелекома» задача фонда – найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях.

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