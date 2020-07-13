ВТБ совместно с ФРИИ открывают новый набор стартапов для корпоративного акселератора

ВТБ объявил об открытии третьего набора технологических компаний в корпоративный акселератор в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Банк ищет инновационные решения в следующих направлениях: сервисы для розничных и корпоративных клиентов, инструменты маркетинга для увеличения продаж и улучшения клиентского опыта, решения для сбора и анализа данных клиентов, решения в области кибербезопасности, сервисы для сотрудников банка и другие. Полный перечень направлений отбора проектов размещен на сайте ВТБ. Заявки на участие в акселераторе принимаются на сайте до 24 августа 2020 г.

Акселератор ВТБ является площадкой для сотрудничества технологических стартапов с бизнес подразделениями банка, которые выбирают интересные для них решения для запуска пилотных проектов. Специалисты ВТБ тестируют инновационные технологии и оценивают их зрелость, потенциальный бизнес-эффект и возможности интеграции в банковскую инфраструктуру.

Результатами двух предыдущих наборов акселератора стали более 30 пилотных проектов. По итогам первых завершенных пилотов уже порядка 10 решений запущены или готовятся к запуску в бизнес-среду.

Все стартапы, которые подадут заявки в акселератор ВТБ и пройдут предварительную экспертизу, будут представлены ключевым бизнес-подразделениям банка. По результатам отбора не менее 20 стартапов получат приглашения в акселератор банка, где совместно со своими заказчиками смогут проработать бизнес-кейсы для тестирования, получить доступ к инфраструктуре и экспертизе банка, запустить и реализовать пилотные проекты. Для тестирования инновационных технологических решений банк планирует выделить от 500 тыс. до 1,5 млн руб. на каждый пилот.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик отметил: «Развитие партнерств с внешними технологическими компаниями – часть стратегии цифровой трансформации ВТБ. Акселератор ВТБ – это отличная возможность для молодых инновационных компаний представить банку свои разработки и запустить совместные проекты. Банк получает новые возможности по развитию технологической платформы и дополнительные конкурентные преимущества за счет быстрого внедрения инновационных решений, которые предлагает рынок».

Директор корпоративного акселератора ВТБ Наталия Дегтярева сказала: «Опыт проведения первых двух наборов акселератора помог выявить ключевые барьеры и настроить новые бизнес-процессы по онбордингу стартапов в банке. Команда акселератора ВТБ совместно с ФРИИ провела детальное исследование технологических потребностей основных бизнес-подразделений банка. Это позволит в новом цикле акселератора увеличить эффективность взаимодействия банка со стартапами и повысить конверсию пилотов в промышленные проекты».