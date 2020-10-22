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ФРИИ начал инвестировать в иностранные юрлица стартапов

Бизнес Инвестиции и M&A

С сентября 2020 г. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) расширяет возможности инвестирования. Помимо российской юрисдикции, фонд готов вкладывать средства в компании с иностранным юридическим лицом — важное условие принадлежность компании основателям с российским гражданством.

До 65 млн руб. фонд планирует инвестировать в компании с первыми продажами и подтвержденным спросом на глобальном рынке, при этом не менее 50% должны принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством.

Для технологических компаний более поздних стадий, масштабирующих бизнес на глобальном рынке, ФРИИ планирует инвестировать до 200 млн руб., при этом не менее 25% компании должно принадлежать основателям или конечным бенефициарам с российским гражданством. Критерий к компаниям этой стадии — стабильная выручка на международном рынке, подтвержденные каналы продаж, понимание кратного масштабирования.

Фонд собирается структурировать сделки, пользуясь convertible note, SAFE и KISS — это специфические формы договоров для привлечения финансирования, позволяющие инвестировать в компанию через займ/опцион, который может быть конвертирован в акции на согласованных условиях, либо должен быть возвращен (в случае займа). Также ФРИИ готов предоставлять портфельным компаниям программу Growth Team — индивидуальный подбор профильных экспертов под конкретные задачи команды стартапа.

Кирилл Варламов, директор ФРИИ, сказал: «Мы верим, что российские ИТ-компании обладают огромным потенциалом на международном рынке. Это конкурентоспособные компании с сильными технологическими продуктами, их число постоянно растет, и мы видим нашу миссию в поддержке таких команд. Для этого мы разработали новое предложение для российских стартапов, начавших развитие на иностранных рынках. Так, наш фокус сместился на работу с более зрелыми компаниями и масштабируемым бизнесом. Уже в ближайшее время мы будем анонсировать новые сделки и рассчитываем в своем портфеле увидеть больше команд с международными амбициями».

Эксперты ФРИИ будут помогать командам развивать бизнес на рынках США, Великобритании, Индии, стран Юго-Восточной Азии, помогать в привлечении партнеров, разработке и реализации стратегии компании при выходе на зарубежные рынки, а также отстройке бизнес-процессов в быстрорастущей компании. Фонд также подготовит компании к вхождению в зарубежные акселераторы или поддержит участие в программах дополнительным капиталом.

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