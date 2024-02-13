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«Агропромкомплектация» разработала и внедрила собственную систему управления поставками

Группа компаний (ГК) «Агропромкомплектация» разработала и внедрила собственную систему управления поставками при работе с крупнейшими федеральными торговыми сетями. В частности, компания полностью автоматизировала процесс заказов своей продукции с Х5 Group (магазины «Пятёрочка», «Перекресток». «Чижик»), «Тандер» («Магнит»), «Лента», «Ашан» и другими ритейлерами. При помощи ИТ-решения «Агропромкомплектация» уже поставила 112 тыс. тонн продукции (бренды «Ближние Горки» и «Искренне Ваш») в 22 региона России, обработав 1,16 млн клиентских заказов в 2023 г.

«Новый подход к управлению поставками позволяет до 80% увеличить точность данных по востребованным объемам продукции и обеспечить своевременность их передачи на производство, исключив человеческий фактор, – сказал Евгений Цивилев, IT-бизнес-партнер ГК «Агропромкомплектация» по торговле и логистике. – Наш проект может быть масштабирован в российской АПК-отрасли. Мы готовы делиться опытом управления поставками продукции с другими игроками рынка».

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Ранее проблемы планирования и погрешности ручного счета приводили к ошибкам при оформлении заказов продукции, чреватых миллионными потерями ежемесячно. Проект позволил систематизировать поставки с предприятий компании в Тверской, Курской и Рязанской областях до распределительных центров ритейлеров по всей стране.

После внедрения новой системы сроки подготовки данных для производства сократилась в 6 раз. Планирование и прогнозирование клиентских заказов способствовало более эффективной загрузке производственных мощностей. Исключение человеческого фактора обеспечило бесперебойность поставок свежей продукции в торговые сети. Кроме того, автоматизация позволила перевести ранее задействованных в поставках сотрудников на другие работы, сократив Фонд оплаты труда на 50%.

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