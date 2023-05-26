ГК «Агропромкомплектация» внедряет технологии защиты от кибератак компании F.A.С.С.T.

ГК «Агропромкомплектация» и компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Отечественные разработки компании F.A.С.С.T для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз уже развернуты в инфраструктуре предприятия. Об этом CNews сообщили представители F.A.С.С.T.

Группа компаний «Агропромкомплектация» является одним из системообразующих лидеров отрасли с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка». Производственные объекты компании расположены в Тверской, Курской, Рязанской и Московской областях, поставки готовой мясной, колбасной и молочной продукции налажены в 42 региона России.

ГК объединяет 15 территориально разнесенных локаций, более 3500 рабочих станций и 3000 активных пользователей, обрабатываемый трафик превышает 5Гб/с.

Для защиты цифрового периметра ГК департамент ИТ за последние два года активно усиливает команду и внедряет лучшие отечественные технологии, способные заменить зарубежные системы защиты.

Основными киберугрозами для предприятий российского АПК в 2023 г., по данным F.A.С.С.T., являются атаки программ-вымогателей, почтовые рассылки вредоносного ПО, компрометация доступов в корпоративные сети и утечки баз данных компаний. Одна успешная кибератака может остановить производственные процессы и нанести огромный финансовый ущерб, как это было, например, в истории с атакой вымогателей из группы REvil на крупнейшего производителя мяса в мире, корпорацию JBS, — преступники потребовали у жертвы $70 млн за расшифровку данных.

«Очевидно, что высокотехнологичные преступления давно перешли из области фантастики в реальный мир, и на первом плане сегодня превентивные меры: выявление и ликвидация вероятных кибератак вместо привычного ранее постинцидентного реагирования, — сказал Алексей Леонов, директор Департамента ИТ ГК «Агропромкомплектация». — Я уверен, что совместно с компанией F.A.С.С.T мы выведем процессы предупреждения инцидентов на качественно новый уровень и зададим новые стандарты информационной безопасности в отрасли с учетом ее специфики и тренда на импортозамещение».

Внедренное решение F.A.C.C.T для проактивного поиска и защиты от сложных и неизвестных киберугроз уже продемонстрировало эффективную защиту от целевых атак злоумышленников, вредоносных рассылок шифровальщиков, шпионского ПО, троянов удаленного доступа.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать импортозамещение ucaas

«Стремительный рост автоматизации производства ведущих российских предприятий АПК, кроме объективных возможностей для успешного развития, несет и очевидные риски, — отметил Валерий Баулин, генеральный директор компании F.A.C.C.T.. — Учитывая, что в 90% случаев кибератаки на технологический сектор идут именно через корпоративные сети, комплексная защита объектов АПК должна быть способна выявлять кибератаки еще на этапе подготовки».

Все продукты и технологии F.A.C.C.T., предназначенные для выявления и предотвращения киберугроз, а также защиты данных входят в Реестр отечественного ПО. Хранение данных клиентов — российских компаний — осуществляется исключительно на территории страны.

***

ГК «Агропромкомплектация» — агропромышленное объединение с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка», один из российских лидеров по производству свинины и молока. Группа компаний входит в перечень системообразующих предприятий России. Производственные предприятия Группы компаний осуществляют свою деятельность в тверском, курском и рязанском регионах. Специализации ГК «Агропромкомплектация»: растениеводство и кормопроизводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработка продукции и ее реализация потребителям под собственными торговыми марками «Ближние Горки», «Дмитрогорский продукт» и «Искренне ваш».

Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается Импортонезависимость

F.A.С.С.T. — Fight Against Cybercrime Technologies — российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, поставщик решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети. F.A.С.С.T. создана для работы на рынках России и СНГ путем выделения в автономную структуру бывшего российского актива международной компании Group-IB. Решения компании обеспечивают защиту от киберрисков, связанных с целевыми атаками, утечками данных, мошенничеством, фишингом, нелегальным использованием бренда. Продукты F.A.С.С.T. входят в Реестр отечественного ПО.