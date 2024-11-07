Глава Минцифры: Учителям и медикам выдадут планшеты на двух российских ОС

Российские планшеты для сотрудников медучреждений и школ выпустят с поддержкой двух операционных систем – «Аврора» и аналогом Android. Об этом на CNews FORUM сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Гаджеты будут выпускаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных».

Гибридный подход

Планшеты для российских врачей и учителей в рамках нового нацпроекта «Экономика данных» будут выпускать на двух операционных системах – это ОС «Аврора» и еще одна, которая позиционируется как отечественный аналог Android. Такое заявление на CNews FORUM 7 ноября 2024 г. сделал министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. Точные параметры нацпроекта должны озвучить к концу ноября этого года.

«Мы планируем это с учетом того, что они будут работать с персональными данными в агрессивных условиях. Требования к надежности, защищенности и удобству высокие. Что касается операционной системы, тот тут у нас подход гибридный, на этих планшетах будут работать две операционных системы", – отметил Шадаев, добавив, что первой операционной системой планируется сделать «Аврору».

Максут Шадаев, Минцифры: Проект позволит решить проблему запуска массового производства российских планшетов

Защищенную ОС «Аврора», разработчиком которой выступает «Открытая мобильная платформа» (99,9% принадлежит «Ростелекому»), будут использовать для «производственных задач» – ведения электронных журналов и дневников, контроля выполнения домашних заданий.

Что касается второй системы, министр уточнил, что сейчас разрабатывается аналог Android, которая будет «условной системой для жизни», не требующей адаптации большого количества приложений и переписывания кода. Шадаев добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются с рынком. До середины 2025 г. по этому вопросу появится определенность.

Глава ведомства уточнил, что проект позволит решить проблему запуска массового производства российских планшетов.

«Пока у нас с ноутбуками все более или менее, и сервера очень хорошие, и системы хранения данных. Есть сегменты производства, где доля российской продукции у нас уже очень высокая. Но пока российских планшетов массово нет. Мы считаем, что одна из задач этого проекта – создать массовое производство", – резюмировал министр.

История вопроса

Напомним, ранее глава Минцифры сообщал, что в 2025 г. российские учителя и врачи получит планшеты отечественного производства. В 2024 г. на Евразийском экономическом форуме председатель правительства РФ Михаил Мишустин также упоминал этот проект и говорил о том, что устройства упростят работу учителей с электронным образовательным контентом.

В марте 2024 г. также стало известно, что бюджет 2025–2030 гг. на покупку 1,1 млн российских планшетов для нужд для нужд Минобразования, Минздрава, МВД и МЧС сократили на 17 млрд руб. до 50 млрд руб. Среди возможных поставщиков техники упоминались «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»), «Аквариус» (разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники и ИТ-решений), «Байтерг» (разработчик и производитель радиоэлектронной продукции) и Fplus (производит серверное и сетевое оборудование, смартфоны, планшеты, принтеры и др).

В августе 2023 г. CNews писал о том, что госструктуры приступили к тестированию смартфонов и планшетов на базе ОС «Аврора». Десятки гаджетов получили в Совете Федерации, также были поставки в Минпромторг, Минцифры, Минфины, Минэкономики, Минэнерго, Минтранс, Минпросвещения, Минобороны, МВД и другие ведомства.

Заключают контракты с российскими вендорами и крупные компании: в марте 2024 г. «Аэрофлот» заявила о том, что переходит с iPad на планшеты Fplus на ОС «Аврора». Известно, что авиаперевозчик уже приобрел 9 тыс. устройств и заключил контракт на поставку еще 11,5 тыс.

