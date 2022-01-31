Обновление для программы Konica Minolta Accuriopro Flux оптимизирует печать этикеток и рабочие процессы

Konica Minolta выпустила обновление для Accuriopro Flux, которое предусматривает более высокий уровень автоматизации и открывает клиентам новые возможности в сфере коммерческой деятельности. Девятая версия обеспечивает преимущества для всех трех конфигураций Accuriopro Flux, цифрового решения для профессиональной печати: Essential, Premium и Ultimate.

Девятая версия программы Accuriopro Flux помогает клиентам переосмыслить свои рабочие процессы. Среди ее особенностей и новых возможностей следует отметить: более высокий уровень персонализации благодаря добавлению переменного контента из CSV-файлов. Новая функция для более быстрой, простой и удобной обработки флаеров, билетов, открыток и рассылок; возможность добавления изображений на страницу в последний момент. Исключение необходимости создания нового задания: оператор может вносить изменения в Accuriopro Flux на любом этапе редактирования; улучшенное взаимодействие с автономными устройствами послепечатной обработки. Упрощенные процедуры выбора точности цветопередачи, фонового цвета, QR-кодов и регистрационных меток; опция Flux Label Impose позволяет автоматизировать рабочий процесс для систем печати этикеток Konica Minolta и оптимизировать процедуру персонализации этикеток. Среди преимуществ новой версии: значительная экономия материала для этикеток, возможность сохранения шаблонов и поддержки публикации переменных данных из CSV-файлов в виде текста, штрихкода и QR-кода; эксклюзивная функция Accuriopro Flux Ultimate: благодаря новому оформлению страницы аутентификации можно отображать персональный контент и создавать более информативную витрину для онлайн-заказов; новые функции Flux Essential: Flux Multi Seat и Flux Preflight Pro, а также возможность доступа с другого ПК или системы Mac.

В Accuriopro Flux представлены центр управления и контроля, функции автоматизированной обработки рабочих процессов, а также управления цветом. Решение обеспечивает бесшовную интеграцию различных технологий печати и полностью совместимо со всеми системами печати Konica Minolta. Оно предназначено для поставщиков печатных услуг (PSP) и центров печати и копирования (CRD), внутренних типографий общественных организаций, университетов и корпораций. Модули могут приобретаться отдельно и обновляться, уведомляя администратора платформы о выходе новых версий.

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«С обновлением Accuriopro Flux клиенты смогут переосмыслить подходы к работе, — сказал Ахим Рикс (Achim Ricks), менеджер по поддержке программных решений для производительной печати подразделения Konica Minolta Business Solutions Europe. — В девятой версии появились новые функции и полезные опциональные дополнения, которые позволят клиентам усовершенствовать рабочие процессы и расширить спектр предоставляемых услуг в сфере печати этикеток. Будучи лидером в области цифровой трансформации печати, наша компания в очередной раз демонстрирует способность задавать новые стандарты, предлагая креативные решения посредством многоканальной маркетинговой коммуникации, а также укрепляет свою позицию в сфере производительной печати в современном динамичном мире».