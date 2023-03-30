Konica Minolta и Dbrain заключили партнерское соглашение

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и производитель сервисов в области искусственного интеллекта Dbrain подписали соглашение о партнерстве по направлению ИТ-решений. В рамках сотрудничества компании будут реализовывать проекты по распознаванию текстов, в том числе рукописных.

Dbrain предлагает клиентам набор сервисов, который распознает любые документы и переводит их в цифровые данные. Это помогает банкам, страховым, логистическим, нефтегазовым компаниям и сфере ритейла решать более 90% задач автоматически, без участия людей. В прошлом году компания запустила алгоритм, который способен читать рукописный текст на русском языке с качеством, близким к печатному.

В решениях Dbrain используется технология human-in-the-loop, помогающая исправлять ошибки ИИ. Если алгоритм ошибается, квалифицированные разметчики данных исправляют ошибку и отправляют результат обратно в систему, тем самым обучая нейросеть.

«Партнерство с Dbrain позволит нам усилить портфель ИТ-решений компании в области распознавания данных. Продукты Dbrain обладают высококачественным движком по распознаванию рукописного текста – паспортных данных, рукописных анкет, справок и других видов документов, заполненных от руки. Используя их в наших проектах, мы сможем гарантировать клиентам намного более быструю и точную обработку важной документации, с минимальной вероятностью ошибок», — сказал Кирилл Чеханков, руководитель отдела ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

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«Уверены, что партнерство с Konica Minolta поможет нам реализовать много успешных проектов по оптимизации рутинных задач у заказчиков. Коллеги обладают большим опытом внедрения решений по распознаванию данных. Объединив нашу экспертизу, мы сможем предлагать клиентам лучшие решения для автоматизации процессов обработки различной информации», — отметил Егор Москвин, директор по продажам компании Dbrain.