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Решение ESV Platform компании EasyData включено в реестр отечественного ПО

В результате совместной проектной деятельности компаний EasyData и Konica Minolta Business Solutions Russia система распределённого распознавания и обработки документов ESV Platform, включена в реестр отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta Business Solutions Russia.

Платформа получила свидетельство о внесении в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Основной класс, присвоенный системе – «Инструменты обработки, анализа и распознавания изображений». Запись в реестре №15790 внесена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 5 декабря 2022 г.

ESV Platform автоматизирует процесс обработки документов и извлечения значимых данных. Полностью российский продукт создан командой экспертов в области компьютерного зрения и машинного обучения. От аналогов он отличается подключением нейросетей для распознавания неформализованных документов и кроссплатформенной поддержкой движков оптического распознавания, что позволяет добиться гибкости при внедрении и настройке системы.

Решение состоит из нескольких компонентов, обеспечивающих импорт, распознавание, извлечение, проверку, а также последующий экспорт данных и документов в учетную систему в заданном формате.

На основании заданного сценария, ESV Platform формирует задания и распределяет их между серверами, с установленными на них станциями обработки. В случае необходимости, документы с распознанными данными могут быть направлены на проверку оператору верификации.

Включение платформы в реестр отечественного ПО подтверждает ее соответствие правилам и требованиям российского законодательства.

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Konica Minolta – эксклюзивный дистрибьютор решений EasyData и ESV Platform на территории России. Они составляют основу портфеля ИТ-продуктов компании в категории сервисов для работы с текстом. Специалисты Konica Minolta владеют экспертным опытом по внедрению ESV Platform в различных проектах по распознаванию.

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ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» – ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. ООО «Коника минолта бизнес сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc.

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