А1 внедрила решение Konica Minolta по оптимизации и управлению печатью

А1, крупнейшая компания группы Telekom Austria, внедрила решение по оптимизации и управлению печатью Konica Minolta. Продукт позволил оператору сократить расходы и усовершенствовать ряд бизнес-процессов.

Группа компаний Telekom Austria имеет более 24 млн клиентов в восьми странах мира. A1 – крупнейшая организация в составе Telekom Austria, на ее долю приходится почти две трети оборота группы. Работая с 3,3 млн клиентов, А1 занимает лидирующую позицию на рынке Австрии, а также является единственным оператором, предлагающим пакеты услуг, включающие стационарную, мобильную связь, интернет и телевидение.

Для 8,5 тыс. сотрудников компании внутренние коммуникации играют большую роль, и бумажные носители информации для них по-прежнему важны. Для печати в А1 используют 267 печатных устройств: цветные МФУ формата А3 bizhub C364e/C368 и черно-белые МФУ bizhub 283/284e.

«Напечатать одну страницу – на первый взгляд, это не так уж и много. Но если сотни сотрудников делают это каждый день, то за год это приводит к значительным расходам. Одним из важных шагов является сокращение количества персональных принтеров на рабочих местах и создание принт-поинтов (зон для печати в офисе) – это помогает снизить затраты на текущее обслуживание. Производительные устройства формата A3 требуют дополнительных расходов только после достижения определенного объёма печати», – отметил директор по планированию и подготовке рабочих мест А1 Герман Юрицка.

Система управления печатью SafeQ позволила A1 оптимизировать инфраструктуру печати и упростить некоторые задачи. В результате компания повысила эффективность и безопасность рабочих процессов, а также оптимизировала расходы на управление печатью. Сейчас организация использует значительно меньше принтеров – их количество уменьшилось примерно на 2 тыс.

Решение осуществляет контроль затрат и ведет учет стоимости каждого задания печати. С его помощью можно анализировать, сколько документов требуется распечатать, сколько по факту печатается и какое количество устройств задействовано в процессе. Это позволяет проанализировать и оптимизировать расход электроэнергии и тонеров, а также интервалы обслуживания для каждого МФУ. При этом можно использовать функцию автоматического заказа тонера, получив таким образом возможность эффективнее планировать и координировать интервалы обслуживания и, как результат, экономить рабочее время.

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Ошибочно отправленные или уже не актуальные задания печати система позволяет быстро и легко удалить. Одна только эта возможность сократила расходы на печать для A1 на 23%, ее затраты на бумажные отходы и их утилизацию также снизились. Кроме того, компания в полной мере осознала значимость расходов на эксплуатацию и обслуживание в режиме ожидания, которые часто недооцениваются бизнесом.

Также SafeQ обеспечивает контроль доступа к документам. Сотрудники могут использовать свои обычные карты доступа для аутентификации на устройстве печати, что позволяет им быстро и безопасно получить свои отпечатки или отсканировать документы. Отдельные устройства также оснащены программным обеспечением для сканирования Autostore, а также SiteAudit – решением для контроля и централизованного управления парком устройств.

Перед тем, как полностью перейти на решение Konica Minolta, в компании реализовали пилотный проект. Он был необходим, чтобы показать сотрудникам целесообразность отказа от принтеров на рабочих местах и провести тестирование системы. Последняя продемонстрировала высокую эффективность, а необходимость ухода от персональных принтеров уже не вызывала сомнений, ведь некоторые из них печатали всего 20 страниц в месяц, но расходы на техническое обслуживание и электроэнергию от этого не уменьшались.

«Активное взаимодействие с нами и поддержка со стороны команды Konica Minolta сыграли важную роль в успехе проекта. Мы всегда могли положиться на договоренности с партнером и не сомневаться в соблюдении обозначенных сроков», – отметил Герман Юрицка.