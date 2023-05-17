Konica Minolta Business Solutions Russia и ColorJet India заключили договор о сотрудничестве

Konica Minolta представила цифровые печатные текстильные принтеры производства ColorJet India на российском рынке.

Компания ColorJet India основана в 1995 г. ColorJet Group предлагает решения для печати по текстилю. Компания опирается на интенсивный опыт в области технологий цифровой печати. За 27 лет ColorJet Group установила более 4,5 тыс. принтеров ColorJet по всему миру.

Линейка текстильных принтеров ColorJet позволяет подобрать индивидуальное решение для любого производства, вне зависимости от его масштаба и вида выпускаемой продукции, для модной одежды, этнических нарядов, спортивной, детской одежды, домашнего текстиля и многих других сегментов. Оборудование позволяет работать с любым типом волокон (хлопком, льном, вискозой, полиэстером, нейлоном, шёлком, шерстью) и чернил (реактивными, пигментными, кислотными, дисперсными, в том числе сублимационными).

С 2004 г. ColorJet создает новые продукты в технической коллаборации с компанией Konica Minolta, использует её печатающие головки и ряд технических решений.

Соглашения о поставках цифровых печатных текстильных принтеров ColorJet в Россию компания Konica Minolta Business Solutions Russia подписала в конце 2022 г. Председатель ColorJet Group – Мадху Судан Даду (Madhu Sudan Dadu) вместе с вице-президентом подразделения компонентов для струйной печати Konica Minolta Inc. – Сейдзи Накасима (Seiji Nakashima) и руководителем подразделения компонентов для струйной печати Сю Ватанабэ (Shu Watanabe) презентовали новое решение для пигментной печати – принтеры серии Earth.

«Серия ColorJet Earth — это передовое решение для экологически чистой текстильной печати в сегменте цифрового текстиля. Новый процесс не требует дополнительного оборудования для предварительной и последующей обработки. Благодаря устранению этих этапов, возможна огромная экономия воды и энергии, обеспечивающие конкурентное преимущество в сегменте устойчивой прямой печати на тканях и трикотаже», – отметил Мадху Судан Даду, председатель ColorJet Group.

В условиях, когда поставки техники ряда брендов в Россию затруднены или невозможны, Konica Minolta стремится обеспечить локальным текстильным производствам альтернативу, оптимальную по цене и качеству.

«Старт продаж принтеров серии Earth в России с компанией Konica Minolta показал большой интерес российских производителей к печатному оборудованию ColorJet, которое обладает прекрасным соотношением «цена-качество» и позволяет нашим покупателям добиться устойчивого развития бизнеса. Уверены, что наше партнерство с компанией Konica Minolta будет долгим и плодотворным», – сказал глава текстильного департамента ColorJet India Арун Варшни (Arun Varshney).

В серию Earth входят три модели принтеров с 32, 16 и 8 струйными печатающими головками Konica Minolta.

«Успешно работая по всему миру, включая Индию, Германию, Бразилию, Вьетнам, Пакистан и другие ведущие текстильные кластеры, теперь ColorJet готов возглавить категорию устойчивой печати и в России вместе с Konica Minolta. Надеемся, в скором времени познакомиться с российскими клиентами лично», – отметил управляющий продажами и ведением международного бизнеса ColorJet Group Камаль Кушрешта (Kamal Kushreshta).