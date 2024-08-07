Konica Minolta Business Solutions Russia и DreamDocs заключили соглашение о партнерстве

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia и компания DreamDocs, предлагающая аутсорсинговые услуги в сфере разработки программного обеспечения для автоматической обработки документов с применением ИИ, подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество компаний нацелено на дальнейшее углубленное внедрение технологий искусственного интеллекта на производстве, в торговле, логистике, образовании, страховании, финансовом и банковском секторах, а также в других отраслях российской экономики.

Компании планируют реализовывать совместные проекты в сфере решений для интеллектуального распознавания, обработки и анализа информации с применением искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности процессов крупного и среднего бизнеса.

DreamDocs (ранее ApRbot) – российская компания, разрабатывающая профессиональное программное обеспечение для полной автоматизации всего цикла документооборота предприятия. Решения DreamDocs на базе алгоритмов ИИ обеспечивают загрузку, считывание, распознавание и структурирование любых типов документов с возможностью дальнейшего превращения в таблицы с ключевыми данными для анализа и сравнения, а также сохранения в электронном архиве компании. В процессе сложной пост-обработки поддерживается автоматическая комплектация и сверка документов, а также интеллектуальный поиск по заданным реквизитам

Благодаря применению модуля интеллектуальной обработки информации, который способен обучаться на небольшом количестве примеров, пользователи могут быстро и бесплатно создавать модели для нового типа документа без применения шаблонов. Технология активного обучения ИИ в процессе работы системы также обеспечивает возможность разметки одного поля по множеству документов, что увеличивает скорость их проверки в несколько раз.

Особенностью решений DreamDocs является возможность формирования различных версий документов из входящего потока, а также извлечение данных из документов без шаблонов, поддержка неструктурированных документов и сложных таблиц. Так, например, внедрение DreamDocs может обеспечить автоматическую загрузку первичной документации в «1С» и дальнейший обмен ею с контрагентами непосредственно в «1С».

«Использование программных наработок DreamDocs дает компаниям возможность сократить расходы на обработку потоков документов и почты, избавляя сотрудников от рутины в документообороте с помощью искусственного интеллекта. В рамках сотрудничества с DreamDocs мы расширяем наш портфель в части систем распознавания и обработки информации с применением ИИ, которые позволят отечественному бизнесу получить новый эффективный инструмент повышения прибыли», – сказал Сергей Цибенко, менеджер по развитию бизнеса ИТ-решений Konica Minolta Business Solutions Russia.

«Заключение партнерского соглашения с Konica Minolta позволит объединить компетенции и экспертизу наших компаний для более быстрого и глубокого использования всех преимуществ современных ИИ-технологий в проектах российских заказчиков. Мы надеемся, что наше сотрудничество закрепит позиции обеих сторон на рынке, а также поможет отечественным компаниям решить проблему обработки документов при организации документооборота, повысить производительность труда и оптимизировать внутренние расходы на ИТ», — отметил Александр Коробов, директор по продажам и развитию DreamDocs.